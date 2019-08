Ministrica za infrastrukturo trdi, da se zaradi pritožbe drugi tir ni znašel v časovni stiski. Foto: BoBo

Na razveljavitev razpisa za Glinščico smo se pritožili, ker podjetje 2TDK ni ustrezno pojasnilo, zakaj naše navedene reference niso ustrezne in zato, ker je ravnalo v nasprotju z lastnimi pravili. Če je dvomilo o referencah, bi pač moralo zahtevati druge. Tako svoj zahtevek za revizijo pojasnjujejo v prvotno izbranem konzorciju podjetij Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel. Spomnimo, 2TDK je razpis za prečkanje doline Glinščice razveljavilo na začetku meseca, zaradi suma ponarejene reference najcenejšega ponudnika.

Današnje pritožbe pa v 2TDK ne želijo komentirati, najprej jo bodo preučili in nato v osmih dneh o njej odločili. Se je pa oglasila pristojna ministrica Alenka Bratušek "Pričakujem od prijaviteljev, da ravnajo odgovorno in da ne zavlačujejo postopkov. Če se je kdo pritožil pa pričakujem tudi od Državne revizijske komisije, da stvari preuči in čim prej sporoči svojo odločitev."

Po nekaterih ocenah bi si državna revizijska komisija lahko vzela nekaj več časa za pritožbo, govori se o mesecu ali dveh. Ne glede na to ministrica vztraja, da se gradnja drugega tira zaradi pritožbe nikakor ni znašla v časovni stiski: "Sploh pa nismo v takšni časovni stiski, da bi pristajali na kakršne koli pritiske gradbenikov."

Po odločitvi Državne revizijske komisije je pričakovati objavo novega razpisa za gradnjo objektov čez Glinščico.