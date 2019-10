V Tarči bomo v sodelovanju s portalom Pod črto pregledali sporne pogodbe pri gradnji našega največjega športnega objekta v Stožicah. Neplačani podizvajalci se še danes zaradi grenkih spominov izogibajo omenjanju tega imena. Od kod se je črpal denar in kako so se pretakala sredstva? Več mesecev smo zbirali dokumente in pričevanja, odgovorne bodo iskali na sodišču. V dveh obtožnicah, ena je že pravnomočna, se ponavljajo imena ljubljanskega župana Jankoviča, vodilnih v Gradisu skupini G in Energoplanu, Uroša Ogrina in Zlatka Srake. Danes na 1. programu TV Slovenija ob 20.00.