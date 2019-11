Foto: BoBo

Jedrska elektrarna deluje stabilno in vnovič zagotavlja električno energijo, so potrdili za Slovensko tiskovno agencijo.

Krško jedrsko elektrarno prihodnji redni remont čaka čez poldrugo leto oz. spomladi leta 2021.

Kot so pojasnili v Jeku, so sicer med rednim 28-dnevnim remontom po 30. gorivnem ciklu ob menjavi goriva izvedli obsežen standardni program vzdrževanja in preverjanja strojne, električne in merilno-regulacijske opreme.

Ob ustaljenih remontnih posegih so z nadzornimi testi preverili in zagotovili, da so sistemi, strukture in komponente jedrske elektrarne sposobni opraviti svojo nalogo, za remont ‒ ta se je začel 1. oktobra ‒ pa so pripravili več kot 4.000 delovnih nalogov. Z več sto nadzornimi testi so preverili sisteme, strukture in komponente.

Kdo dela, ko nuklearka ne?

Predsednik uprave Jeka Stane Rožman je ob napovedi remonta ocenil, do bodo stroški predvidoma ostali na ravni prejšnjih remontov, ki so v povprečju stali približno 100 milijonov evrov, Jek pa bo omenjeni strošek pokril sam.

V Jeku proizvedeno električno energijo sta med remontom zagotovila njena upravljavca oz. za Slovenijo krška Gen energija. Izpadlo električno energijo so nadomeščale tudi elektrarne skupine Holdinga Slovenske elektrarne.

V Termoelektrarni Brestanica (TEB), ki je med drugim rezervni dobavitelj elektrike za nuklearko, so po njihovih pojasnilih v okviru remonta Jeka izvedli testiranje plinskih agregatov iz breznapetostnega stanja z otočnim napajanjem dela lastne rabe jedrske elektrarne.

Foto: Termoelektrarna Brestanica.

V TEB-u so ob testu zagona plinskih agregatov iz breznapetostnega stanja aktivirali plinska agregata 6 in 2, ki sta po 14 minutah od zahteve za zagon začela oddajati potrebno električno energijo v vzpostavljeni energetski otok TEB-Jek.

Test so izvedli v predvidenih 20 minutah od zahteve za angažiranje plinskih enot do vzpostavitve napetosti v Jeku, kjer so izvedli obremenitve agregatov v otočnem načinu obratovanja po protokolu testa. Test so izvedli skladno z navodili in postopki otočnega obratovanja TEB-a za pokrivanje nujne lastne rabe krške nuklearke.

S tem testom je TEB vnovič potrdil svojo vlogo pri zagotavljanju jedrske varnosti in dokazal, da je sposoben Jeku zanesljivo in nemoteno zagotavljati napajanje nujne lastne rabe v primeru izrednih razmer elektroenergetskega sistema, so še sporočili iz TEB-a.