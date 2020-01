Foto: BoBo

Spomnimo, v NLB smo tudi zaradi spornih praks nekdanjih bančnikov leta 2013 vložili 1,5 milijarde evrov. Zaradi odločitve zdajšnje uprave in nadzornega sveta pa nekdanji bankirji s svojim premoženjem ne bodo odgovarjali.

Gre za obsežni tožbi, ki ju na sodišču tako rekoč ne bi mogli dobiti, je pred dnevi pojasnjeval prvi nadzornik NLB-ja Primož Karpe. Nekdanji nadzornik NLB-ja Gorazd Podbevšek, ki je tožbe vložil, pa trditvam Karpeta ne verjame. "Takrat sta bili narejeni ekonomska in finančna presoja, da je bila ugotovljena dejanska škoda, zbrane so bile najbolj eklatantne kršitve in narejena še presoja, kakšna je možnost, da tožbi dobimo. Ugotovljeno je bilo, da je ta možnost več kot 50-odstotna."

Na NLB-ju sicer pravijo, da se postopki na sodišču vlečejo predolgo, stroški pa da so previsoki. A razlogi za umik tožb so lahko tudi povezave. Primoža Karpeta je v nadzorni svet NLB-ja imenoval Slovenski državni holding, takrat pod vodstvom Marka Jazbeca. Marko Jazbec velja za dolgoletnega znanca Mateja Narata, skupaj sta sedela na vrhu SKB-ja in NLB-ja. Tudi Karpe in Narat se dobro poznata. Karpe je bil v preteklosti nadzornik Gorenjske banke, ko je banko obvladovala Sava, Savo je takrat vodil Matej Narat. Matej Narat je zdaj eden izmed bankirjev, ki si po zaslugi nadzornega sveta pod vodstvom Karpeta lahko oddahne.

"Tožbe so bile začete, ker je bilo to v interesu NLB-ja, in upam, da so bile tudi umaknjene zaradi interesa NLB-ja," pravi Podbevšek.

