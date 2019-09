Rastoder še naprej išče kupca za trgovski del Stožic. Foto: BoBo

Po nekaterih informacijah naj bi se sicer za nakup zanimala arabska družba Eagle Hills iz Abu Dabija – ta med drugim gradi projekt Beograd na vodi v Srbiji –, a je lastnik trgovskega dela Stožic, poslovnež Izet Rastoder, to za TV Slovenija zanikal.

Ne za nakup, ampak za partnerstvo so se zanimali, je še sporočil Rastoder. Arabski poslovneži bi tako dokončali trgovski del in ga upravljali, Rastoderjeva družba pa bi za to dobila 15-odstotni delež v podjetju.

Izet Rastoder, ki je trgovski del Stožic iz stečaja Grepa kupil leta 2017 – neuradno za 15 milijonov evrov – tako še naprej išče kupca.