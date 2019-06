Foto: MMC/Televizija Slovenija

Zaradi uspešne prodaje premoženja so ločitveni upniki Klasja dobili poplačanih skoraj 29 odstotkov svojih terjatev, prav vse terjatve so bile poplačane nekdanjim zaposlenim v Klasju, nekaj denarja pa so dobili tudi navadni upniki.

Kontarščaku ni uspelo prodati le večmilijonske terjatve do velenjskega podjetja Toming-Consulting, ki je prav tako v stečaju, pred propadom pa je bilo v lasti velenjskega poslovneža Tomaža Ročnika. Terjatev, ki se je med stečajem Klasja nekoliko znižala, je prevzela največja ločitvena upnica Družba za upravljanje terjatev bank.

Za pekarne, ki jih je Klasje imelo v Celju, Velenju, Rogaški Slatini in Hrastniku, je stečajni upravitelj moral občutno znižati prodajno ceno, veliko uspešnejši pa je bil pri prodaji proizvodnega kompleksa na Hudinji. Že na prvi dražbi je namreč zanj iztržil tri milijone evrov, kar je skoraj dvakrat več od izklicne cene. Ta kompleks sta kupili Perutnina Ptuj in družba Sapidum iz Portoroža, ki je za nekaj več kot milijon evrov kupila tudi proizvodnjo brezglutenskih izdelkov in prevzela 27 zaposlenih. Kontarščaku zato zanje ni bilo treba zagotoviti odpravnine.