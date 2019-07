Rekordni zaslužkar v lanskem letu je plačal več kot 1,5 milijona evrov dohodnine. Foto: BoBo

Finančna uprava je prvi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2018 poslala zavezancem konec marca, drugega pa konec maja. Prejelo jih je 1.543.609 zavezancev in tisti iz prvega paketa so medtem preveč plačano dohodnino že prejeli vrnjeno oz. so jo morali v primeru med letom prenizko obračunanega davka doplačati.

Za zavezance iz drugega svežnja se ti roki iztečejo v sredo, 31. julija. Izjema so tisti, ki so olajšavo za vzdrževane družinske člane uveljavljali elektronsko prek sistema eDavki, saj so vračilo prejeli že prejšnji teden.

V prvem svežnju so bili informativni izračuni za 953.500 zavezancev. Vsi skupaj so morali še pred koncem maja državi vrniti nekaj več kot 46 milijonov evrov, država pa jim je po drugi strani vrnila 64,6 milijona evrov.

V drugem svežnju je Furs odposlal še 590.109 informativnih izračunov. Tokrat je bilo doplačil za skupaj 41,1 milijona evrov, vračil pa za 206,5 milijona evrov.

Zavezanci, ki so v letu 2018 prejeli obdavčljive dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, vendar informativnega izračuna dohodnine niso prejeli, morajo dohodninsko napoved vložiti sami. Foto: BoBo

Dohodninska napoved in samoprijava

Preostali zavezanci, ki so v letu 2018 prejeli obdavčljive dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, vendar informativnega izračuna dohodnine niso prejeli, morajo dohodninsko napoved vložiti sami. Časa ni več veliko, saj morajo to storiti do 31. julija. Napoved morajo vložiti na finančnem uradu, v katerem so vpisani v davčni register.

Tudi po tem datumu bodo napoved še lahko oddali, vendar kot samoprijavo. Pri tem na Fursu opozarjajo na letos uveljavljene spremembe zakona o davčnem postopku, po katerih zavezanec davčne napovedi ne more več popravljati, če je bila odločba o odmeri že izdana in vročena. Samoprijava je dopustna le še v primeru zamude vložitve davčne napovedi, so opozorili.

Dohodnina je prihodek državnega in občinskih proračunov in pomemben vir slovenskih javnih financ. Finančna uprava je v letu 2018 pobrala skoraj 2,5 milijarde evrov dohodnine, kar je 11,4 odstotka več kot leto prej, v strukturi javnofinančnih prihodkov pa je to pomenilo 14,8-odstotni delež.

Štiri petine dohodkov pod povprečno plačo

Večina zavezancev – po podatkih za leto 2017 je takšnih skoraj štiri petine – izkazuje bruto dohodke do višine povprečne plače. Od teh se jih nekaj več kot polovica preživlja le z dohodki do višine minimalne plače.

Tri povprečne plače zasluži odstotek zavezancev

Po drugi strani je zavezancev z dohodki, ki presegajo tri povprečne letne slovenske plače, v Sloveniji le kakšen odstotek. Številke pa so lahko zelo visoke. Kot so za STA pojasnili na Fursu, je rekorder za leto 2018 zavezanec, ki je prejel dobrih 3,5 milijona evrov prihodkov. Njegove identitete niso razkrili, pojasnili pa so, da je poleg plače, bonitet in regresa iz delovnega razmerja prejel še dohodke iz drugega pogodbenega razmerja, med katere se vštevajo delo po avtorski pogodbi ali sejnine, ter dohodek od prodaje avtorske pravice ali izuma. Plačati je moral nekaj več kot 1,5 milijona evrov dohodnine.

Na drugem mestu je podjetnik, ki so mu za leto 2018 obračunali 803.840 evrov dohodnine, na tretjem pa spet zaposleni s prihodki iz rednega in drugega pogodbenega razmerja – plačal je 676.651 evrov. Ker se rok za vložitev napovedi za leto 2018 še ni iztekel, se morda lahko ta lestvica še spremeni.