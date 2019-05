Za nepremičnine, ki so že v prodaji, bi po njihovem predlogu vlada kot skupščina DUTB-ju prodajo ustavila. Foto: BoBo

Koordinator Levice Luka Mesec je v uvodu poudaril, da je republiški stanovanjski sklad zadnjo finančno injekcijo za gradnjo stanovanj dobil leta 2008. V Levici zato skladno s sporazumom s koalicijo predlagajo, da bi del potrebnih stanovanj – po poslančevih besedah je v državi potrebnih 9.100 najemnih stanovanj, od tega 4.200 v Ljubljani – zagotovili s prenosom stanovanjskih nepremičnin in zemljišč z DUTB-ja na sklad.

"Nepremičnine, ki jih ima slaba banka, bi lahko služile kot javna najemna stanovanja, da bi lahko mladi, družine in vsi drugi, ki si nepremičnine pod danimi pogoji ne morejo privoščiti, v njih živeli," je dejal Mesec. Predlog novele zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank tako predvideva, da DUTB (ne glede na določbe o prenehanju delovanja DUTB-ja konec leta 2022 in prenosu ostanka premoženja na SDH ter o zahtevanem donosu od prodaje premoženja) še letos na sklad prenese stanovanjske stavbe, stanovanjske enote, zemljišča s stavbami in stavbna zemljišča, na katerih je mogoče graditi stanovanja. Po predlogu bi moral DUTB v enem mesecu po uveljavitvi novele pripraviti seznam vseh nepremičnin, ki jih ima.

Za nepremičnine, ki so že v prodaji, bi po njihovem predlogu vlada kot skupščina DUTB-ju prodajo ustavila. Prenos bi bil neodplačen. "Te nepremičnine smo že plačali. Državljani in državljanke smo v sanacijo slovenskih bank investirali pet milijard evrov. Tukaj gre zgolj za premikanje iz enega državnega žepa v drugega," pravi poslanec.

Glede predloga so v četrtek pripravili sestanek s koalicijo in ministrstvoma za okolje in prostor ter za finance. "Prejeli smo nekaj komentarjev, a tudi načelno strinjanje z ukrepom," je povedal Mesec in dodal, da bodo komentarje upoštevali ter predlog novele v postopek DZ-ja vložili najpozneje v dveh tednih.

DUTB med drugim prodaja stanovanja v objektu Koprska vrata v središču Kopra, nedokončane večstanovanjske objekte v Mariboru, Račah, Vojniku in Tolminu ter posamezna stanovanja v različnih mestih. Med zemljišči za večstanovanjsko gradnjo v lasti DUTB-ja so zemljišča ob Parmovi ulici, v Podutiku in Glincah ter v Rožni dolini v Ljubljani, pri Europarku, na Taboru in ob Iztokovi ulici v Mariboru ter zemljišča v Celju, na Vrhniki, v Kranju in Šmarjah pri Kopru.

Stanovanjski sklad je aprila vladi predlagal prenos zemljišč za gradnjo stanovanj, ki ležijo na t. i. prednostnih območjih za stanovanjsko oskrbo (PROSO). Sklad je po pisanju sredne izdaje časopisa Dnevnik do zdaj identificiral šest potencialno zanimivih zemljišč, ki bi jih lahko prenesli z DUTB-ja.

V Ljubljani sta to zemljišče ob Parmovi ulici (trenutno mogoča gradnja 330 stanovanj) in med Pilonovo ulico in Cesto Andreja Bitenca v Podutiku (296 stanovanj). Poleg tega sklad zanima tudi zemljišče na Vrhniki (144 stanovanj), v Kranju (395 stanovanj), Šmarjah pri Kopru (60 stanovanj in 16 vrstnih hiš) ter v Šempetru pri Gorici (okoli 180 stanovanj).