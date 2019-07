Lidja Glavina se dokončno poslavlja od SDH-ja. Foto: BoBo

Ob prenehanju delovnega razmerja je Glavina po navedbah SDH-ja vrnila tudi službeni avto, službeni prenosni računalnik in službeni telefon. Glavino so nadzorniki SDH-ja na mesto predsednice uprave imenovali 23. februarja 2017 za mandatno obdobje štirih let. Z dnem imenovanja je bila skladno z zakoni in internimi akti sklenjena tudi pogodba o zaposlitvi.

Nadzorniki so se nato letos spomladi odločili za predčasno njeno razrešitev, tako da ji je mandat na mestu predsednice uprave prenehal 1. aprila, torej skoraj dve leti prej.

Razburjenje zaradi sporazuma

A sporazum o prenehanju delovnega razmerja na mestu predsednice uprave, ki so ga nadzorniki dosegli z njo, je namesto izplačila odpravnine predvideval, da bo za isto plačilo kot na mestu predsednice uprave – skoraj 11.000 evrov bruto – do konca leta sodelovala pri odprtih zadevah, strategiji turizma in vpeljavi analitičnega središča.

To je povzročilo precej razburjenja v javnosti, v upravi SDH-ja pa so zato tudi pod pritiskom medijev na začetku meseca predstavili podrobnosti njenega nadaljnjega delovanja v SDH-ju.

Glavina je bila tretja predsednica uprave SDH-ja od njegove uradne vzpostavitve junija 2014, ko se je preoblikoval iz Slovenske odškodninske družbe. Pred njo sta bila na tem položaju Marko Jazbec in Matej Pirc. Glavino je na čelu SDH-ja začasno nasledil Igor Kržan.