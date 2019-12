Če želi Magna počrpati nekaj več kot 18 milijonov evrov državne spodbude za investicijo, bo morala v desetih letih, do leta 2027 zaposliti tisoč ljudi. Foto: Radio Maribor/Lidija Cokan

Kot je povedal vodja sindikata Gvido Novak, so bila pogajanja z avstrijskimi lastniki družbe zelo naporna, s sklenjenim sporazumom pa so zadovoljni.

Po besedah Novaka je podpisana kolektivna pogodba za zaposlene zelo ugodna in bi lahko postala tudi standard za plače in ostale pravice delavcev v Sloveniji. Za zdaj okoli 200 zaposlenim med drugim prinaša višje plače in več dopusta ter jim tudi na splošno od 1. januarja daje veliko več kot v marsikaterem drugem slovenskem podjetju.

"Zaposleni so zelo zadovoljni z doseženim v pogajanjih," je še dodal Novak, ob tem pa povedal, da je za sindikat zaključena tudi zgodba v zvezi s septembrsko odpustitvijo šestih delavcev, zaradi česar so napovedovali sodni spor. Kot je povedal, so vsem ponudili poravnavo v višini treh plač, pri čemer so jo trije sprejeli, dva sta se vseeno odločila za tožbo, eden pa je od spora odstopil že prej.

Jeseni so namreč v hoški lakirnici odpustili šest zaposlenih, delovno razmerje pa so jim odpovedali zaradi tehnoloških, procesnih in organizacijskih razlogov v luči varčevalnega programa zaradi upada naročil. Takrat so sicer v multinacionalki zatrdili, da so hkrati zaposlili šest novih ljudi, vendar pa v režiji in ne v proizvodnji.

Magna mora sicer po pogodbi z državo za prvo fazo naložbe v lakirnico, ki je stala 150 milijonov evrov, zaposliti 404 ljudi do novembra 2022. Če želi počrpati nekaj več kot 18 milijonov evrov državne spodbude za investicijo, pa bo morala v desetih letih, do leta 2027 zaposliti tisoč ljudi.