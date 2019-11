Zaradi upada naročil so delavci za 14 dni ostali doma. Foto: BoBo

V hoškem obratu v prihodnjem obdobju ni predvideno spreminjanje števila zaposlenih, uradno sporočajo iz Magne. Glede širitve proizvodnje pa, da so že vložili vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Tudi v občini so že odkupili potrebna zemljišča. "Moramo pa še spremeniti občinski prostorski načrt v delu, da se ne podira gozd v rogozi tukaj pa tudi mislim da manjka še eno drugo mnenje," je ob tem dejal hoški župan Marko Soršak.

So pa v Magni že podpisali pogodbo za sodelovanje s sindikatom, zato bi bilo kakršno koli enostransko odpuščanje nemogoče. Prihodnji mesec naj bi podpisali še kolektivno pogodbo za zaposlene. Po besedah Gvida Novaka iz sindikata KSS "pogodba prinaša več pravic kot kolektivna pogodba dejavnosti , boljše pogoje za delo in predvsem mislim, da bo prinesla večje zadovoljstvo med zaposlenimi."

Pogodba bo vključevala tudi obljubljeno 13. plačo in božičnico. Druga usklajevanja še tečejo. "Ena od najbolj perečih zadev je vsekakor tarifna priloga in osnova plače in mislim, da bomo tudi tukaj dosegli nek dogovor," še dodaja Novak.

Sicer pa so delavci Magne zaradi upada naročil trenutno za 14 dni doma. Po uskladitvi s sindikatom pa bodo izpadle dneve nadomestili v naslednjem letu.