Iz telekomunikacijskega operaterja so na strani Ljubljanske borze sporočili, da se je Merkan za odstop odločil iz osebnih razlogov, vsa ugibanja v medijih pa zavrnili. Družbo bo začasno vodil podpredsednik uprave Tomaž Seljak.

Matjaž Merkan je vodenje Telekoma prevzel septembra. Predtem je bil šest let predsednik uprave tovarne umetnih brusov Comet Swaty in član sveta UKC-ja. V navzkriž z nadzorniki je prišel, ker ni bil naklonjen preiskavi ozadja spornih poslov svojega predhodnika Rudija Skobeta. Foto: MMC RTV SLO

Merkan naj bi se za odstop odločil iz osebnih razlogov. Po mnenju poznavalcev je v ozadju njegova nedoraslost funkciji, pa tudi to, da je bil imenovan politično, poroča TV Slovenija.

Nadzorniki Telekoma in celotna družba so že nekaj tednov pod pritiskom delničarjev in javnosti, delno zaradi nekaterih razkritij v medijih, predvsem pa zaradi odločitve arbitražnega sodišča v Švici, ki je ugotovilo, da je družba Antenna Slovenia pravilno uveljavila prodajno opcijo v družbi Antenna TV SL, ki izdaja program Planet TV, in tako Telekomu Slovenije za 34-odstotni delež v tej družbi skupaj s stroški spora in zamudnimi obrestmi naložilo skoraj 23 milijonov evrov plačila.

Merkan odstopil z vrha Telekoma

Nadzorni svet je na seji pretekli teden upravi naložil, naj z ustreznim mednarodnim strokovnjakom preveri, ali obstajajo indici, da so pri poslu z Grki glede Antenne TV družbo kakor koli oškodovale tedanje odgovorne osebe. Na podlagi prejetih ugotovitev bodo nadzorniki v sodelovanju z upravo po napovedih ustrezno ukrepali.

Na Telekomu sicer uradnih informacij o dogajanju v družbi ne dajejo. Foto: BoBo

Bodo Skobetu omejili, celo odpravili privilegije?

Upravo je v času ključnih odločitev vodil Rudolf Skobe, ki je sredi aprila predčasno odšel s položaja in takrat sklenil sporazum z nadzorniki, po katerem mu je pripadla šestmesečna odpravnina in 10-mesečni odpovedni rok z nekdanjo plačo v bruto znesku 12.500 evrov mesečno, ugotavlja Radio Slovenija. Prav sporazum s Skobetom naj bi bil po poročanju Radia Slovenija ena glavnih tem nadaljevanja prejšnji teden prekinjene seje nadzornikov.

Na Skobeta se je namreč v zadnjem času zgrnilo toliko očitkov, zato bi mu lahko nadzorniki danes te privilegije omejili ali celo odpravili.

Določila sporazuma po navedbah Radia Slovenije obravnava tudi prekrškovni organ gospodarskega ministrstva, saj v družbah z državnim lastništvom nadzorniki ne bi smeli sklepati sporazumov z nadzorniki, ki želijo sami oditi s položaja.