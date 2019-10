Letališče Jožeta Pučnika znova dobiva povezavo z Zürichom. Foto: BoBo

Polete med Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana in vozliščem v Zürichu prevoznik Swiss Airlines, ki je član Lufthansa Group, vzpostavlja tik pred zimskim voznim redom. Swiss Airlines bo lete z ljubljanskega letališča v Zürich sprva ponujal petkrat tedensko. Z zimskim voznim redom od 27. oktobra dalje pa bo letenje razširil na vsak dan. Letel bo z letali Embraer 90 in Airbus A220.

"Veseli smo, da se je Swiss Airlines tako hitro odzval na potrebo trga in prej kot mesecu dni vzpostavil letenje od Ljubljane do Züricha," je dejal Janez Krašnja iz Fraporta Slovenija in pojasnil, da so kot upravljavec letališča že ob pojavu Adrijinih težav začeli aktivno nagovarjati tuje letalske družbe, od katerih so realno pričakovali, da bi lahko vzpostavili polete.

Za zimski vozni red letenja sta nove letalske povezave napovedala tudi Lufthansa in Brussels Airlines, ki bosta nadomestila še tri izpadle povezave Adrie Airways. Lufthansa Group Airlines bo tako vzpostavil tudi polete do vozlišč v Frankfurtu, Münchnu in Bruslju. Lufthansa bo iz Ljubljane v Frankfurt začela leteti 27. oktobra, v München pa 1. novembra. Sledil bo še Brussels Airlines s poleti v Bruselj od 4. novembra dalje.

Zaradi stečaja ob osem destinacij

S stečajem Adrie Airways so na ljubljanskem letališču izgubili osem od 29 rednih destinacij. V Fraportu Slovenija pričakujejo, da bo mreža poletov v celoti restavrirana v letu in pol. Krašnja je prepričan, da hiter odziv tujih letalskih prevoznikov kaže na velik interes za potovanje z ljubljanskega letališča in na moč trga. Zato lahko pričakujejo nadaljnjo krepitev povezljivosti.

Na ljubljanskem letališču zaradi propada Adrie opažajo precejšen padec v prometu, saj je imela Adria pred stečajem kar 50-odstotni delež. Foto: BoBo

Od petih najpomembnejših destinacij, ki so jih izgubili s propadom Adrie, se po hitri nadomestitvi letov v Zürcih, Frankfurt, München in Bruselj, nadejajo še čimprejšnje vzpostavitve povezave z Dunajem. Kot je povedal Krašnja, je tu po prvih informacijah še težava pri floti. Upa pa, da bo tudi Austrian Arlines v doglednem času vzpostavil letenje v Ljubljano.

Hkrati so tisti letalski prevozniki, ki že letijo z ljubljanskega letališča, okrepili svojo pristnost in povečali kapacitete. Tako se je povečalo število poletov za Pariz, Varšavo in Beograd. Tako bo tudi prek drugih evropskih letališč možno priti do destinacij, ki jih je Adria neposredno povezovala z Ljubljano. "Kaže, da tuji prevozniki zaznavajo povečanje povpraševanja in temu primerno povečujejo kapacitete," je dejal Krašnja.

Optimizacija voznih redov

Glede voznih redov Krašnja meni, da bodo prevozniki hitro optimizirali tudi te, saj jim je v interesu, da ponujajo takšne vozne rede, ki jih trg potrebuje. "V letalskem prevozništvu ni mogoče na kratki rok zagotoviti takih kapacitet in urnikov, kot bi si jih trg sicer želel, tako da smo veseli, da je bil ta odzivni čas tako kratek. Prepričani pa smo, da bo s poletjem tudi vozni red že bistveno boljši, kot je zdaj," je povedal Krašnja.

Na vprašanje o smiselnosti oživljanja Adrie oziroma vzpostavitve novega nacionalnega letalskega prevoznika je Krašnja odgovoril, da v Fraportu o tem ne bi radi špekulirali. "Naša želja je, da ponujamo s tega letališča čim boljše povezave. Predlagamo pa, da se najprej preveri, kakšen bo tržni odziv in se glede kakšnih drugih variant počaka vsaj šest mesecev, ko bo dejansko jasno, kakšna bo mreža poletov z ljubljanskega letališča," je dejal.

Na ljubljanskem letališču sicer zaradi propada Adrie beležijo precejšen padec v prometu, saj je Adria pred stečajem imela kar 50-odstotni delež. Zato letos V Fraportu Slovenija pričakujejo za 100.000 potnikov manj kot lani, torej 1,7 milijona. "Glede na najave, ki jih imamo, in optimizem, ki nam ga vlivajo hitri prihodi prevoznikov Lufthansa Group, pa računamo, da bomo naslednje leto imeli na letališču vsaj 1,5 milijona potnikov," je še povedal Krašnja.