Na celjskem sejmišču so odprli že 52. sejem Mos. Foto: BoBo

Okoljski minister Simon Zajc je ob odprtju Mosa dejal, da med okoljskim ministrstvom in gospodarskimi družbami obstajajo tri stične točke. Prva se nanaša na krožno gospodarstvo, druga na okoljsko agencijo, tretja pa na gradbeno zakonodajo.

Glede krožnega gospodarstva je Zajc dejal, da ga je vlada pred štirimi leti poudarila kot svojo prioriteto, prehod na zeleno, krožno gospodarstvo pa je priložnost, ki jo je treba izkoristiti.

Agencija za okolje (Arso) naj bi v naslednjih šestih mesecih odpravila zaostanke glede izdaje dovoljenj za nove naložbe investitorjev, v ta namen se je tudi kadrovsko okrepila, treba pa bo še popraviti zakonodajo na tem področju.

Ob tem je minister Zajc še napovedal, da bo njegovo ministrstvo šlo skozi vse pripombe, ki so prišle na gradbeno zakonodajo, z namenom izboljšati postopke za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja.

Počivalšek: Gospodarstvo je v dobri formi

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je prek videonagovora pozdravil udeležence odprtja Mosa in ocenil, da je slovensko gospodarstvo v dobri formi in je na pravi poti, da postane zeleno, ustvarjalno ter pametno gospodarstvo.

Meni tudi, da je gospodarstvo takšno zaradi izkušenj in znanj mikrodružb, ki jih je v Sloveniji kar 86 odstotkov, v njih pa je zaposlenih 19 odstotkov vseh aktivnih prebivalcev. Po njegovih besedah majhne družbe zaposlujejo dodatnih 27 odstotkov vseh zaposlenih, srednja velika podjetja pa zaposlujejo petino zaposlenih.

Po zaslugi obrtnikov in podjetnikov so vsi gospodarski kazalniki letos obrnjeni navzgor, je dejal Počivalšek in spomnil, da je bil bruto domači proizvod v drugem četrtletju letos 2,6 odstotka višji kot leta 2018. "Gospodarska rast se tako nekoliko umirja, a je na letni ravni še vedno stabilna," meni.

Za predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branka Meha je pomanjkanje kadra v obrti in podjetništvu na žalost še vedno izjemno pereč problem, čeprav je malo gospodarstvo motor naše države. Da pa lahko obrtniki in podjetniki nemoteno delajo, se razvijajo in zaposlujejo, potrebujejo spodbudnejše poslovno okolje s prijaznejšo zakonodajo in brez nepotrebnih birokratskih ovir.

"In naloga naše vlade je, da nam takšno okolje zagotovi! Moja mantra, ki jo ponavljam vrsto let, in jo bom tudi tokrat, je ‒- če bo šlo dobro slovenskemu gospodarstvu, bo šlo dobro vsem državljanom Republike Slovenije," je še dejal Meh in spomnil, da letos zbornica praznuje 50-letnico delovanja.

Letošnja partnerica je Črna gora

Letos je partnerica Mosa Črna gora. Črnogorska gospodarska ministrica Dragica Sekulić je postregla s podatkom, da je blagovna menjava med državama Slovenijo in Črno goro lani znašala dobrih 85 milijonov evrov, kar je trikrat več kot leta 2015.

Dodala je, da črnogorska vlada posebno pozornost namenja krepitvi podjetništva in ustvarjanju boljšega poslovnega okolja tako za domača kot tudi tuja podjetja. Tako se je število mikro-, malih in srednje velikih podjetij lani v primerjavi z letom 2011 povečalo za 59,03 odstotka, skupno število zaposlenih pa je poraslo za 30,54 odstotka.