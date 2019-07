Merkur je z novim lastnikom trgovskih centrov sklenil dolgoročni najem. Foto: BoBo

Posel med skladoma, ki imata oba sedež v New Yorku, je bil uradno končan pred nekaj tedni, poroča Siol in dodaja, da se je sprememba lastništva Merkurjevih trgovskih središč zgodila v tišini, čeprav gre za do zdaj enega od največjih nepremičninskih poslov pri nas, saj naj bi bil vreden sto milijonov evrov.

Po manj kot dveh letih so torej Američani sklenili posel, s katerim so si najmanj povrnili začetni vložek. Sklad HPS Investment Partners je julija 2017 iz stečajne mase starega Merkurja namreč za 28,56 milijona evrov odkupil njegovo trgovsko dejavnost, skoraj hkrati pa od družbe Heta kupil tudi 13 trgovskih središč, v katerih še danes posluje Merkur Trgovina. Zanje je odštel 49 milijonov evrov.

Nekaj trgovskih središč ostaja v roka Merkurja

Sklad naj bi se zanimal tudi za nakup trgovskih središč Ljubljana Vič, Primskovo, Naklo, Koper in Jesenice, ki so zdaj v rokah družbe Merkur Nepremičnine. Toda njena večinska lastnica, Družba za upravljanje terjatev bank, naj ne bi več aktivno iskala kupca zanjo, saj je zadovoljna z njenim poslovanjem, poroča Siol.

Sklad HPS Investment Partners je Merkurjeve centre Ljubljana Vižmarje, Radomlje Jarše, Maribor, Mojster Maribor, Celje Hudinja, Novo mesto Bršljin, Ptuj, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Velenje, Škofja Loka, Nova Gorica, Mojster Nova Gorica, Lesce in Litija zdaj prodal skladu LCN Capital Partners.

Najemna pogodba za 25 let

Družba Merkur Trgovina si je zagotovila dolgoročno uporabo centrov. Z njihovim novim lastnikom je podpisala najemno pogodbo za obdobje 25 let, ki jo lahko pozneje še podaljša, in sicer dvakrat za po deset let. V njih bo torej lahko ostala vse do leta 2064. Hkrati je s skladom LCN podpisala predkupno pravico na trgovskih centrih.

Sklad LCN Capital Partners, ki ima v upravljanju za dve milijardi dolarjev sredstev, se specializira za financiranje odprodaje in ponovnega poslovnega najema nepremičnin. V zadnjem obdobju pa je precej dejaven na evropskem trgu. Med drugim je še pred bankrotom Agrokorja od hrvaškega koncerna odkupil nekatera njegova trgovska središča in mu jih oddal nazaj v najem. Na podoben način pa je bil izpeljan posel v Sloveniji.

Sklad HPS Investment Partners naj bi že več mesecev aktivno iskal tudi kupca za trgovsko dejavnost, za katero je bilo leta 2017 precej zanimanja. Med drugim jo je želel kupiti hrvaški trgovec s tehničnim blagom Pevec, zanjo pa so se potegovali tudi skupina njegovih največjih dobaviteljev in upniki.

Merkur zaznava izboljšanje poslovanja

Največji slovenski trgovec s tehničnim blagom v zadnjem obdobju tudi opazno izboljšuje svoje poslovanje. V prvem četrtletju letos je ustvaril nekaj manj kot 51 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je okoli 15 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Ob tem je več kot potrojil dobiček iz poslovanja, na pol milijona evrov, še poroča Siol.

Junija so v Merkurju, ki v Sloveniji zaposluje 1500 delavcev, vodstvo in predstavniki reprezentativnih sindikatov dosegli in podpisali tudi socialni dogovor za zvišanje regresa. Hkrati se v podjetju nadaljujejo pogovori za reorganizacijo družbe in sistemizacijo delovnih mest, za nov plačni model, prerazporeditve delovnega časa ter novo podjetniško kolektivno pogodbo.