Na dražbi tudi letos pričakujejo najbolj kakovosten les. Foto: ZGS/Boris Rantaša

Na stari lokaciji pri industrijski coni v Slovenj Gradcu je zaradi rekordnega števila hlodov že lani zmanjkovalo prostora. Organizatorji so zato preverjali več lokacij in se nato odločili za Podgorje pri Slovenj Gradcu, za lokacijo pri gasilskem domu oz. na kmetiji Novak.

Interesa za sodelovanje na 14. licitaciji vrednejših sortimentov lesa je veliko, količina zbrane hlodovine pa se povečuje, saj je na lanski licitaciji dosegla rekordnih 3706 hlodov. Tudi letos bi se lahko tej količini približali ali jo celo presegli, je ocenil Jože Jeromel iz Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline, ki dražbo organizira v sodelovanju z Zvezo lastnikov gozdov Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenije.

Vsa leta najvišje cene dosega javor rebraš. Najvišja dosežena cena za hlod gorskega javorja je bila na zadnji licitaciji 15.389 evrov. Foto: ZGS/Boris Rantaša

Licitacija predstavlja ogromen organizacijski zalogaj, ki se takoj po novem letu začne z dovažanjem hlodov v Slovenj Gradec. Lastniki gozdov bodo lahko svojo najboljšo hlodovino na Koroško dovažali do 18. januarja, nato pa bodo od 25. januarja do 4. februarja potekali ogledi hlodovine, v tem času bodo lahko kupci tudi oddajali ponudbe. Javno odpiranje ponudb bo 4. februarja ob 10. uri, dan odprtih vrat licitacije, ko organizatorji podrobneje predstavijo rezultate dražbe, hlodovino pa si ogledajo številni obiskovalci, pa bo 19. februarja.

"V ponudbi bo letos očitno spet največ hrasta, tako kot lani, precej bo tudi smreke in macesna," glede na stike s ponudniki ocenjuje Jeromel. Med ponudniki hlodovine je največ slovenskih, nekaj jih svojo hlodovino na licitacijo pripelje tudi iz Avstrije.

Lani so velik del lesa kupili tuji kupci, skoraj četrtino kupec s Kitajske, ki je bil tako največji kupec. Skupno se je lanske dražbe udeležilo rekordno število kupcev, to je 39. Oddali so rekordnih 12.375 ponudb.