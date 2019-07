Na OZS-ju opozarjajo na birokratske nesmisle, ki jih prinaša uredba o embalaži in odpadni embalaži. Foto: BoBo

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo nov osnutek uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ki obrtnikom in podjetnikom po navedbah Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) prinaša nove administrativne ovire. Kot so poudarili, bi morali po novem zavezanci ministrstvu podatke o embalaži sporočati štirikrat letno, in ne več enkrat.

"OZS je že lani opozarjal na obveznosti, ki jih je uvedla uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Večina obrtnikov in podjetnikov se je namreč morala vpisati v evidenco Agencije RS za okolje, voditi evidence o količinah in vrsti embalaže ter vsako leto poročati za preteklega," so poudarili.

Predsednik OZS-ja Branko Meh je predlagal, da so mali zavezanci z manj kot 500 kilogramov embalaže letno iz uredbe izvzeti. Foto: Eva Mihelič

Nov osnutek uredbe, kot so navedli, prinaša še dodatne obremenitve, ki jim na OZS-ju ostro nasprotujejo. "Pri zadnjem sporočanju podatkov o embalaži, dani na trg v Sloveniji, se je izkazalo, da gre pri malih zavezancih za nesorazmeren ukrep, pogosto so bile namreč količine manjše od 0,5 kilograma ali je šlo zgolj za enkratni nakup blaga v embalaži v tujini," so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot primer so navedli, da je frizerka, ki je na primer v tujini kupila nove škarje, morala poročati o embalaži, v kateri so bile škarje zavite. "To je birokratski nesmisel. V OZS-ju zato predlagamo, da so mali zavezanci z manj kot 500 kilogramov embalaže oziroma servisne embalaže letno iz uredbe izvzeti. Tako bi zmanjšali finančne in administrativne obveznosti za male zavezance," predsednika Branka Meha povzemajo na zbornici.

Osnutek uredbe o embalaži in odpadni embalaži sicer med drugim predvideva ukinitev količinskega praga dajanja embalaže v promet za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo. Ta je bil do zdaj pri 15 tonah letno. Javna obravnava osnutka se izteče danes.