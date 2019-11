Podjetje Saudi Aramco, ki je najvećje naftno podjetje na svetu, deluje od leta 1933. Foto: Reuters

Državna naftna služba bo določila ceno delnic IPO po prijavi zainteresiranih investitorjev, poroča BBC. Kot je za britanski medij dejal neimenovani vir, pa naj bi delnice prodajali za en ali dva odstotka podjetja, pri čemer bo možen odkup že obstoječih delnic.

Pristojni savdski regulatorni organ je danes naftni družbi odobril registracijo za ponudbo dela njenih delnic na borzi in ob tem dodal, da objava pomeni zgolj potrditev zakonskih pogojev za prodajo, ne pa tudi priporočilo za nakup delnic. Regulator ni postavil časovnih okvirov za prodajo, je pa savdska televizija Al-Arabiya poročala, da bo podjetje na borzo uvrščeno 11. decembra.

Savdska Arabija si želi manjšo odvisnost od nafte

Prodaja delnic največjega svetovnega proizvajalca nafte je del reform Vizija 2030, ki jih je uvedel savdski princ Mohamed bin Salman, ki si želi, da bi bilo savdsko gospodarstvo manj odvisno od nafte. Z IPO naj bi dobili približno 1000 milijard dolarjev. Celotno podjetje je ocenjeno na 2000 milijard dolarjev.

Riad trdi, da je podjetje vredno 2000 milijard dolarjev, finančni medij Bloomberg pa številko ocenjuje nekoliko nižje, in sicer na 1000 milijard dolarjev. Foto: Reuters

V prvem polletju je imela družba 46,9 milijarde dolarjev čistih prihodkov, kar je 12 odstotkov manj kot v lanskem prvem polletju. Aramco je sicer letos prvič objavil polletne poslovne rezultate, potem ko so v javnost prišli njegovi tajni računi, ki kažejo, da gre za najbolj dobičkonosno družbo na svetu. Finančni medij Bloomberg, ki se je aprila 2018 dokopal do finančnih podatkov podjetja, pa njegovo vrednost ocenjuje na 100 milijard dolarjev.

Naftna infrastruktura družbe je bila sicer v septembru tarča napada z brezpilotnimi letali, tudi največja rafinerija nafte na svetu Abkaik. Sedmih vodenih izstrelkov je opustošilo dve rafineriji in začasno prepolovili tamkajšnjo proizvodnjo nafte. V Savdski Arabiji so ocenili, da so bili napadi nedvomno izvedeni s podporo Irana.