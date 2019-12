Kdo bo ustanovil novo letalsko družbo? Foto: BoBo

Joc Pečečnik je razočaran. Pravi, da mu je stečajni upravitelj obljubil pooblastilo, ki bi mu omogočilo, da ohrani najbolj ranljivo Adriino premoženje. "Da bi šli povedat Iata združenju, da bi šli k lastnikom slotov, Lufthansi in vsem partnerjem povedat, da smo tukaj, imamo resnega partnerja, da imamo rešitev. Jaz mislim, da bi lahko to zadržali do trenutka, ko bi mi vzpostavili operativo," je povedal Joc Pečečnik, ki je izrazil skrb, da bodo dovoljenja propadla in stečajni upravitelj kmalu ne bo imel več česa prodajati.

"Smo se mi odločili, da nikomur ne bomo dali pooblastila, da se lahko v imenu stečajnega dolžnika kot potencialni interesent, ki sploh ni nujno, da bo, kakor koli pogovarja in spreminja ali vpliva na stečajno maso Adrie Airways. Zato vso korenspodenco vodimo izključno sami s strokovnimi sodelavci," je za Televizijo Slovenija povedal stečajni upravitelj Janez Pustatičnik. Dodal je, da je v stikih z letališči in Iato, tako da bo kupec članstvo lahko obnovil, na agencijo za letalstvo pa so oddali vlogo za podaljšanje spričevala letalskega prevoznika

"Ponudnikov je več, nekaj domačih, nekaj pa tudi iz tujine," je še dejal Pustatičnik. Še eno podjetje je v času postopka ponudbo oddalo na novo. Zato, pravi stečajni upravitelj, ne more nikomur omogočati prednosti.

Različne napovedi in izračuni

Izračuni države novi slovenski letalski družbi napovedujejo poslovanje z izgubo, izračuni zasebnikov pa dobiček. Foto: BoBo

Zasebniki se za odkup Adrie v stečaju ne bi zanimali, če njihovi izračuni ne bi kazali, da bo podjetje poslovalo z dobičkom. Na drugi strani pa državni izračuni, ki so jih z DUTB-ja že posredovali vladi, kažejo, da bi državno podjetje še leta poslovalo z večmilijonsko izgubo, ki bi jo morali kriti davkoplačevalci.

"Brez kakršnih koli državnih subvencij, 110 evrov povprečna cena karte, 73-odstotna zasedenost, enaka cena goriva kot zdaj in se stvar že v drugem letu izide," je prepričan Joc Pečečnik "Izguba bo. Mi se bomo morali samo odločiti, koliko te izgube smo še pripravljeni prenesti," je na drugi strani povedal predsednik vlade Marjan Šarec.

Poslovna celota bo po novem letu naprodaj na javni dražbi, na kateri lahko sodelujejo vsi – tudi tisti, ki do zdaj niso izkazali interesa, torej tudi država.