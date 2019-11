Okrožno sodišče v Kranju je stečaj Adrie Airways začelo 2. oktobra. Foto: BoBo

Nekdanji Adrijini delavci se lahko v evidenco brezposelnih prijavijo kadar koli, a če želijo pridobiti denarno nadomestilo za brezposelnost, morajo to storiti najpozneje v 30 dneh po prenehanju delovnega razmerja.

Med prijavljenimi je največ stevardov, pilotov, kontrolorjev zračnega prometa in komercialnih zastopnikov za prodajo. 44,7 odstotka jih ima visokošolsko izobrazbo prve stopnje, 34 odstotkov srednjo strokovno oz. srednjesplošno izobrazbo in 16,7 odstotka visokošolsko izobrazbo druge stopnje, so povedali na Zavodu za zaposlovanje RS.

Po starosti je med prijavljenimi v evidenco brezposelnih največ tistih v skupini 30–39 let (35,6 odstotka). Sledijo nekdanji zaposleni pri letalskem prevozniku, stari od 50 do 59 let (25,8 odstotka), od 40 do 49 let (18,2 odstotka) in od 25 do 29 let (11,6 odstotka).

"Piloti iščejo delo v tujini, enako velja za stevardese, če želijo ostati del letalskega osebja," o njihovih možnostih za zaposlitev odgovarjajo na zavodu. "Ker gre za visoko izobražen kader, bodo lahko iskali delo tudi pri nas na prostem trgu dela," so dodali.

Po stečaju Adrie Airways

Čakajo, kako se bo odločila država

"Večina nas, vsaj za pilote lahko povem, išče službe, so na raznih razgovorih, selekcijah, veliko nas je že dobilo službe drugje. Nekateri še vedno čakajo, kaj se bo zgodilo z morebitnim novim nacionalnim prevoznikom," pa je dejavnosti nekdanjih zaposlenih za TV Slovenija pojasnil pilot Primož Jovanović.

Na Družbi za upravljanje terjatev bank namreč za vlado pripravljajo izračune o tem, koliko bi stala ustanovitev nove letalske družbe. A ta bo v vsakem primeru zaposlil bistveno manj ljudi, kot jih je bilo v Adrii.

Podjetje v stečaju sicer zaposlenim še vedno dolguje del plače za avgust, plačo za september in del oktobra ter nekatere prispevke. V stečajni masi je tako samo dolga do zaposlenih za kar 14 milijonov evrov, največji delež so po besedah stečajnega upravitelja Janeza Pustatičnika odpravnine, ki znesejo približno osem milijonov evrov, je še poročala TV Slovenija.