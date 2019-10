Adria Airways je bila 58 let slovensko okno v svet. Foto: TV Slovenija

Prve komercialne polete so začeli na medcelinskih poteh, najprej s tujo posadko.

Leta 1969 je za Adrio prišel prvi zlom, podjetje pa je nato rešila poslovna povezava s srbsko izvozno družbo, po kateri je dobila ime: Inex AdriaAviopromet. Družba se je v naslednjih 20 letih uveljavila kot eden najuglednejših čarterskih prevoznikov.

Razpad in vojne na območju nekdanje Jugoslavije ter izguba trgov so pripeljali do novega finančnega zloma, leta 1997 pa je bila po številnih sanacijah Adria spet podržavljena.

Od leta 2007 je bilo v Adrio vloženega 90 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja. Foto: TV Slovenija

Po vzponu nizkocenovnih družb Adria ni našla strateškega partnerja. Država jo je med letoma 2007 in 2010 spet dokapitalizira s 15 milijoni evrov, leto pozneje pa je prispevala še 50 milijonov evrov. V lastniške deleže je konvertirala tudi 20 milijonov evrov bančnega dolga.

Na seznam za prodajo

Leta 2013 jo je vlada Alenke Bratušek uvrstila na seznam 15 podjetij za prodajo. Slovenski državni holding na čelu z Markom Jazbecem je leta 2016 pod vlado Mira Cerarja Adrio Airways prodal neznanemu finančnemu skladu 4K Invest.

Nemci so za 100-odstotno lastništvo državi plačali 100 tisočakov, država pa jim je za popotnico dodala še 3,1 milijona evra. Od leta 2007 so davkoplačevalci v Adrio Airways vložili že več kot 90 milijonov evrov.

Adria Airways skozi zgodovino