Novi nadzornik Cinkarne Celje je Američan Mario Gobbo

Skupščina delničarjev Cinkarna Celje

Delničarji Cinkarne Celje, med katerimi prevladujejo Modra zavarovalnica, SDH in DUTB, so se na izredni skupščini seznanili z odstopom Boruta Jamnika iz nadzornega sveta in namesto njega imenovali Maria Gobba.