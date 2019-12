Franjo Bobinac bi bil nadzornik Cinkarne Celje. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Franjo Bobinac je za TV Slovenija povedal, da je Gorenje vodil 16 let in da ima veliko izkušenj v korporativnem upravljanju, ter poudaril, da je Gorenje pod njim tudi v težkih časih preživelo. A prav delovanje Bobinca v Gorenju je močno zmotilo nekatere delničarje Cinkarne Celje.

"Nasprotni predlog smo dali zato, da se ne bi v Cinkarni Celje zgodilo Gorenje. Gorenje je bilo vodeno slabo, neučinkovito, to kažejo vsi kazalci in to potrjujejo tudi novi kitajski lastniki," pravi Marko Pogačnik iz podjetja Envestor, ki je delničar Cinkarne Celje. Zaradi spornih praks so v Gorenju lani izmerili 127-milijonsko, letos pa 40-milijonsko izgubo.

Največja posamezna lastnica Cinkarne je Modra zavarovalnica, ki jo vodi Borut Jamnik, svojih stališč pa ne razkriva. Po informacijah TV Slovenija je prav Franjo Bobinac njen kandidat. Mesto v nadzornem svetu Cinkarne se je namreč sprostilo po tem, ko je Borut Jamnik položaj prvega nadzornika zapustil zaradi številnih funkcij, poleg v Modri zavarovalnici namreč sedi še v nadzornem svetu Nove kreditne banke Maribor in Krke.

Po informacijah TV Slovenija bosta Modri zavarovalnici načrte prekrižala državna slaba banka in Slovenski državni holding, ki sta tudi lastnika Cinkarne. Država ima namreč v načrtu nasprotni predlog.

"Kot vedno vnaprej ne povemo, kako bomo glasovali. Absolutno pa SDH vse kandidate preverja in se do teh kandidatov opredeli," pravi Gabrijel Škof, predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH). Sejnine v Cinkarni niso skromne, Franjo Bobinac bi lahko v nadzornem svetu zaslužil okrog 20 tisoč evrov bruto na leto.