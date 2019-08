Gabrijel Škof bo vodil SDH po Lidiji Glavina. Foto: BoBo

Uprava SDH-ja bo sicer kmalu spet nepopolna. Kot je po seji nadzornikov še povedala predsednica nadzornega sveta SDH-ja Karmen Dietner, je namreč Božič danes s 1. decembrom podal odstopno izjavo. Ta poteza ni bila pričakovana, a nadzorni svet je odstop sprejel in bo nadaljeval postopke popolnitve uprave, je dodala.

Božič se sicer v medijih omenja kot mogoči prvi mož nastajajočega državnega turističnega holdinga oz. sklada državnih turističnih naložb. Igor Kržan je vodenje SDH-ja prevzel z aprilom kot predsednik nadzornega sveta, potem ko se je Glavina z nadzornim svetom dogovorila za predčasen odhod iz uprave. Vodenje nadzornega sveta je medtem prevzela Dietnerjeva.

Nadzorniki kandidata iskali neposredno

Nadzorni svet SDH-ja se po odhodu Glavine s položaja ni odločil objaviti razpisa za novega predsednika uprave upravljavca državnega premoženja, ampak je kandidate iskal neposredno.

SDH, ki je bil uradno vzpostavljen junija 2014, so do zdaj vodili Matej Pirc, zdaj operativni vodja DUTB-ja, Marko Jazbec, ki trenutno vodi Savo Re, in Glavina. Ta je v upravo prišla iz nadzornega sveta in SDH sprva vodila začasno, po njenem odhodu iz uprave pa je holding začasnega vodjo dobil tudi v Igorju Kržanu.