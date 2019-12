"V čast mi je, da lahko sprejmem to odlikovanje v imenu vseh obrtnikov in podjetnikov," je ob prejemu reda za zasluge predsedniku države dejal predsednik OZS-ja Branko Meh. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Priznanji za obrtnika in podjetnika leta 2019 so na obrtniško-gospdarski zbornici podelili ob 50. obletnici delovanja. Slovesnosti v Grand Hotelu Union v Ljubljani se je udeležil tudi predsednik Borut Pahor, ki je zbornici ob jubileju izročil red za zasluge za strokovno in organizacijsko pomoč slovenskim obrtnikom in podjetnikom. "Našo stanovsko organizacijo so pred natanko pol stoletja ustanovili naši predhodniki z enim samim ciljem – na vse možne načine pomagati obrtnikom, da bodo ti lažje živeli in delali. Ta cilj uspešno zasledujemo še danes," je dejal predsednik OZS-ja Branko Mehin.

Naziv obrtnik leta 2019 je prejel Aleksander Gorečan iz Šenčurja. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Za obrtnika leta so na slovesnosti razglasili slikopleskarja Aleksandera Gorečana, ki od leta 2009 vodi podjetje, v katerem opravljajo vse storitve s področja slikopleskarstva in vgradnje štukatur, še posebej pa se posvečajo dekorativnim tehnikam. V desetih letih so si ustvarili ugled in stalne stranke, ki cenijo korekten odnos in kakovost opravljenega dela, so v Obrtno-podjetniški zbornici (OZS) zapisali v obrazložitvi.

”Moja družina je podpirala vse moje muhe in moje ideje. Moj vzornik je moj sin, ki nas je vse spodbujal, da smo še boljši in da izpolnjujemo želje strank, ki si jih drugi ne upajo," je ob sprejemu priznanja dejal Gorečan. Za obrtnika leta sta bila nominirana še Gorazd Kocbek, ki vodi Oljarno Kocbek iz Svetega Jurija ob Ščavnici, in Stanislav Smrkol, ki vodi gostilno in picerijo Furman na Lukovici.

Peter Podlunšek prekmursko podjetje Medicop vodi od leta 2012. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

”To je nagrada, ki pripada našim zaposlenim ter mojemu očetu in mami," pa je ob podelitvi naziva podjetnik leta dejal podjetnik leta 2019 Peter Podlunšek, ki vodi družbo Medicop iz Murske Sobote. Podjetje, ki med drugim proizvaja medicinsko opremo in opremlja reševalna vozila, sta pred 40 leti ustanovila Podlunškova starša, v zadnjih letih so doživeli velik razvoj s širitvijo na tuje trge, letos so odprli tudi nove proizvodno-poslovne prostore. Imajo dve diviziji, prvo za izdelavo medicinskih aparatov, drugo za opremljanje specialnih vozil, predvsem reševalnih. Medicop je navzoč na več kot 60 trgih sveta, vsi njihovi aparati so plod domačega znanja oziroma razvojnikov podjetja. Podlunšek, ki je tekmoval tudi v akrobatskem letenju, podjetje vodi od leta 2012.

Za podjetnika leta sta bila nominirana še Helena Krevh Zorec, ki skupaj z možem Stankom vodi podjetje Neonart iz Maribora, in Iztok Stanonik, ki vodi podjetje Polycom iz Škofje Loke. Na dogodku so nagradili tudi najstarejšega obrtnika leta, ki ga je prejel 82-letni Ludvik Kavčič, in podelili mojstrske diplome 19. generaciji mojstric in mojstrov. Od leta 2000, ko je OZS začela izvajati mojstrske izpite, je mojstrski naziv pridobilo skoraj 3000 mojstric in mojstrov.