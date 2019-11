Specializirano državno tožilstvo RS je po izvedenem dokaznem postopku umaknilo obtožnico zoper Tomaža Kostanjška, nekdanjega direktorja na področju trženja in prodaje v podjetju Adria Airways d.o.o., in Tomaža Škofica, nekdanjega pomočnika direktorja sektorja trženja in prodaje v podjetju Adria Airways d.o.o., ki sta bila obdolžena kaznivih dejanj na škodo navedenega podjetja. Specializirano državno tožilstvo RS je namreč po izvedenih zaslišanjih ključnih prič zaključilo, da ni nobenih dokazov, da sta Tomaž Kostanjšek in Tomaž Škofic storila očitani jima kaznivi dejanji. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 28. 8. 2018 izdalo sodbo, s katero je zavrnilo obtožbo zoper Kostanjška in Škofica. Podjetje Adria Airways d.o.o. je v kazenskem postopku sodišči izrecno sporočilo, da ne zahteva povrnitve škode oz. ne uveljavlja premoženjsko pravnega zahtevka. Sodba je postala pravnomočna dne 28. 8. 2018.

Odvetnik Dušan Golovrški