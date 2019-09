Pet od šestih odpuščenih delavcev je napovedalo tožbo. Foto: BoBo

Avtomobilski velikan Magna je šesterico proizvodnih delavcev uradno odpustil zaradi tehnoloških, procesnih in organizacijskih razlogov. Kot razkrivajo dokumenti, ki jih je pridobil sindikat, pa so bili razlogi kršitve oziroma disciplinski ukrepi, izobrazba delavcev in skupna delovna doba zaposlenih. Po besedah predsednika Konfederacije slovenskih sindikatov Gvida Novaka gre za manjše kršitve, kot sta uporaba telefona in zamujanje, a ne zamujanje na delo, temveč na sestanek izmene nekaj minut pred uradnim začetkom delovnega časa ob 6. uri zjutraj.

Sindikat se boji nadaljnjega odpuščanja

Ustrezni disciplinski postopki niso bili izvedeni, zato pravne podlage za odpuščanje ni, je prepričan Novak. Med odpuščenimi pa je tudi oseba s sindikalno imuniteto. Sindikat se boji še, da želi Magna s postopnim odpuščanjem manjših skupin delavcev zaobiti zakonodajo, ki pri kolektivnem odpuščanju zahteva pripravljanje programa presežnih delavcev in posvetovanja s sindikatom.

Magna: Odpuščanja niso predvidena

Magna je namreč zaradi zaostrenih razmer na avtomobilskem trgu napovedala uvedbo varčevalnega programa, imenovanega Fokus. Pojasnjujejo, da varčevalni ukrepi slovenske tovarne ne bodo doleteli in da so šesterico odpustili zakonito. Dodajajo, da delovna mesta varujejo pogoji, pod katerimi so pridobili državno subvencijo, zato so odpuščene že nadomestili s šestimi novimi delavci. A neuradno ne v proizvodnji, temveč v režiji.