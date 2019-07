Foto: BoBo

Odvetnik Andrej Fatur se je s »popravkom ali s prikazom nasprotnih dejstev« odzval na moj članek Brezno, objavljen 6. 6. 2019 na MMC-ju.

V njem trdi, da sem v tem članku med drugim zapisala, da je odvetnik Andrej Fatur sestavljal seznam podjetij za prodajo oziroma sodeloval pri popisu seznama podjetij banke NLB .

Njegov »popravek oziroma prikaz nasprotnih dejstev« mojega teksta je v celoti netočen in povsem zavajajoč, saj tega v članku nisem ne zapisala in tudi ne trdila.

Omenila pa sem njegovo vlogo in pozicijo v Novi kreditni banki Maribor od julija 2012, ko je odvetnik Andrej Fatur postal najprej član nadzornega sveta NKBM, pozneje pa celo predsednik NS NKBM.

Njegovo vlogo so viri opisali ne zgolj kot vlogo člana nadzornega sveta NKBM, temveč, da je neformalno segala čez pooblastila člana NS NKBM.

V skladu s Kodeksom novinarjev novinar ni dolžan razkriti svojih virov, tako tudi ne virov, ki so opisovali neformalne načine delovanja odvetnika Andreja Faturja tudi pred in ob sanaciji bank, konkretno NKBM in za katerega ti viri trdijo, da je bil že leta 2012 najprej neformalno, nato pa tudi formalno seznanjen z vsemi dogajanji v NKBM.

Ne glede na vire pa je dejstvo, da je odvetnik Fatur poleti leta 2012 postal član NS NKBM in bil od takrat naprej neformalno seznanjen s potekom pregleda kakovosti premoženja NKBM. To je bil čas, ko so se v treh državnih bankah (NLB, NKBM in Abanka) izvajali prvi pregledi in ko so se začeli sestavljati prvi seznami tarčnih podjetij za prodajo. Pri tem torej ni šlo le za NLB, kjer odvetnik Andrej Fatur res ni sodeloval, pač pa za NKBM, kar je v domnevno spornem tekstu tudi povedano.

Zato objavljen popravek (»Andrej Fatur ali njegova odvetniška pisarna nikoli ni sestavljal »seznama podjetij za prodajo« ali kakorkoli drugače sodeloval pri popisu seznama podjetij banke NLB.«) ne ustreza resnici in zavaja.

Ne zgolj leta 2012, tudi pozneje , v letih 2013 in 2014 je bil gospod Fatur kot član NS NKBM sproti seznanjen z vsem potekom pregledov banke NKBM v okviru bančne sanacije, ki jo je nadzorovala in vodila Banka Slovenije, vključno s seznami podjetij oziroma terjatev, ki so bile prenesene na DUTB.

O tem, kakšna je povezava odvetnika Faturja, njegove odvetniške pisarne in njegovih sodelavcev z DUTB, ki izvaja prodaje prenesenih podjetij, na svojski način pričajo tudi svetovalne pogodbe, ki jih je DUTB sklenila prav z odvetniško pisarno Andreja Faturja.

O tem priča tudi vrsta prispevkov in člankov v medijih: Delo, »Slaba banka še naprej sklepa drage pogodbe, 17. 4. 2014«; Delo, »Preverite, koliko so z državnim premoženjem zaslužili svetovalci, 2. 6. 2016«; Finance, »Odvetnik Fatur je prava gazela, 3. 5. 2016«; Siol, »Ko se pri političnem koritu drenjajo odvetniške zvezde, 3. 12. 2016«; Siol, »Po sledeh denarja za nakup mariborskega vinarja, 11. 10. 2017«; Reporter, »Del zaseženega paketa delnic Save turizma že v zasebni lasti, 2. 6. 2015« in številni drugi.

Podatka o tem, ali je gospod Fatur tudi za navedbe v vseh teh člankih zahteval objave popravkov, nimam. O teh povezavah predsednika NS NKBM odvetnika Andreja Faturja in njegove odvetniške pisarne si lahko javnost mnenje ustvari ne na podlagi članka Brezno, temveč še bolj s prebiranjem navedenih člankov, ki so jih objavili drugi mediji.

Trditev Andreja Faturja, da ga nisem klicala, da bi pri njemu osebno preverila navedbe o njegovi vlogi pri sanaciji NKBM, je povsem neresnična.

V resnici sem ga poklicala na mobilni telefon in ga spraševala o vseh omenjenih temah ter ga celo prosila za sodelovanje v istoimenski dokumentarni oddaji, ki sem jo pripravila za TV Slovenija. Toda gospod Fatur je v telefonskem pogovoru nemudoma kategorično zavrnil kakršno koli sodelovanje ali pojasnjevanje, češ da se ničesar več ne spominja ter da ima družino in majhne otroke.