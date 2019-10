Proizvodna hala podjetja Pipistrel v Ajdovščini leta 2011. V ospredju letalo virus. Indijci so kupili novejšo različico virusa, torej virus SW 80 garud. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Del pogodbe z indijsko vlado, ki se nanaša na dobavo, je tako izpolnjen, storitve, kot so podpora strankam, servisiranje in dobava nadomestnih delov, pa bodo trajali še dolgo, so sporočili iz Pipistrela.

Generalni direktor ajdovske družbe Ivo Boscarol je ob tem izrazil zadovoljstvo. "Sprva so me tudi veliki letalski igralci opozorili, da sodelovanje z Indijo ni mogoče in da pogodbe nikoli ne bomo uspešno končali, vendar nam je vsem, ki smo sodelovali kot močna ekipa, uspelo narediti točno to. To nam je prineslo velik ugled ne samo v Indiji, temveč tudi širše v celotnem okolju, ki je kakor koli povezano z vojsko. Ta pogodba nam je odprla številna vrata v prihodnje," je še dejal.

Ob sklenitvi posla leta 2015 je bila to po številu letal doslej največja enkratna pogodba o dobavi lahkih letal na svetu. Vrednosti posla pri Pipistrelu niso razkrili, indijski mediji pa so takrat neuradno navajali, da je bila pogodba težka 20 milijonov ameriških dolarjev.

Pipistrel je ultra lahka letala virus SW 80 garud dostavil na 85 lokacijah po celotni Indiji, kjer je njihova indijska ekipa letala sestavila, jih preizkusila v zraku in jih nato predala kupcu.

Pogodba je vključevala tudi usposabljanje velikega števila tehnikov in inženirjev, ki ga je izvajala slovenska letalska šola Pipistrel Academy s svojimi inštruktorji ob pomoči indijskega partnerja Skytec Solutions.

Ajdovska družba je oktobra 2015 v močni mednarodni konkurenci zmagala na natečaju za dobavitelja 194 visoko sposobnih šolskih letal za indijske letalske sile, mornarico in narodno letalsko kadetsko akademijo za različne namene šolanja pilotov.

Garud je dvosedežno šolsko letalo, izdelano iz sodobnih kompozitnih materialov. Posadko lahko sestavljajo dva člana in vsa njuna oprema. Poganja ga 80-konjski certificirani letalski motor, doseže pa lahko hitrosti več kot 220 kilometrov na uro, leti najmanj tri ure brez pristanka in se povzpne na višino več kot 6.000 metrov. Uporablja lahko tudi travnate steze in nepripravljene terene.