Foto: Radio Maribor

Večmilijonsko posojilo je bilo že dogovorjeno, sam je že plačal več kot milijon evrov are za nepremičninski posel, a mu je banka dva tedna pred dogovorjenim rokom plačila odpovedala financiranje in ga skoraj pahnila v bankrot.

"Pozneje sem iz bančnih krogov izvedel, da je posredoval konkurent v tem poslu – močan in vpliven gradbinec – če bodo meni financirali posel, bo prekinil sodelovanje z banko, je izsiljeval," nam pripoveduje podjetnik. Ko ena banka odpove sodelovanje, ji sledijo tudi druge in kredita ne moreš dobiti nikjer. Povezane so med sabo, diktirajo pravila, izločajo imena. To je javna skrivnost, pravi.

V nocojšnji Tarči ob 20. uri bomo razkrili umazane bančne posle, modus operandi podkupljivih bankirjev, bančnih lobistov in mrež, ki neovirano diktirajo bančna pravila.

"T. i. risk menedžerji, specialisti za upravljanje problematičnih naložb, v bankah obvladujejo sceno, vplivni so. Na tiste, ki sedijo v kreditnih odborih, navadno vpliva ena oseba, vodje. Oni so tisti, ki pobirajo podkupnino. Odstotek do tri odstotke od posla, od 50 do 200 tisoč evrov in več," razkriva naš sogovornik.

Nedovoljene nagrade v zameno za odobritev financiranja se delijo kje? "Kar v bančni pisarni. Po pregledu dokumentacije ti "svetujejo", da je dobro plačati toliko in toliko in boš uspešen pri kreditu. In prineseš kuverto, plačaš na roke."

"Privolim v korupcijo, kaj pa naj!? Ali tako ali preneham s poslovanjem, brez kreditov ne gre," svojo izpoved začne drugi naš sogovornik, še en primorski podjetnik. Najvišja podkupnina, ki so jo od njega izsiljevali bankirji in jo je tudi plačal: 150 tisoč evrov.

V nocojšnji oddaji boste ekskluzivno slišali tudi posnetek pogovora med direktorjem podjetja in posrednikom o poteku podkupovanja.