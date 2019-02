V raziskavi Združenja nemških gospodarskih zbornic, v kateri je sodelovalo 1.500 nemških podjetij, ki poslujejo z Veliko Britanijo, so podjetja ocenila, da se je njihovo poslovanje v Veliki Britaniji v primerjavi z letom 2018 že sedaj precej poslabšalo. "Le še vsako peto podjetje poroča o dobrih poslih v Veliki Britaniji. Kar 70 odstotkov podjetij v letu 2019 pričakuje poslabšanje poslovanja v Veliki Britaniji," so navedli.

Najbolj so na udaru podjetja iz kovinske in avtomobilske industrije. Foto: EPA

Podjetja so trenutno stanje ocenila precej slabše kot lani. S trenutnim poslovanjem v Veliki Britaniji ni zadovoljnih 38 odstotkov vprašanih, lani je bilo takšnih 25 odstotkov.

Najbolj na udaru podjetja iz kovinske in avtomobilske industrije

Tudi pričakovanja za naslednjih 12 mesecev so slabša. 71 odstotkov anketiranih pričakuje upad poslov z Veliko Britanijo, leta 2018 je bilo takšnega mnenja 36 odstotkov podjetij. Najbolj črnogleda glede prihodnosti so nemška podjetja iz kovinske in avtomobilske industrije, dobavitelji in trgovci na drobno.

Največje tveganje carinska birokracija

Na vprašanje o tveganjih, ki bodo po njihovem mnenju vplivala na njihove posle v Veliko Britanijo po brexitu, je 78 odstotkov vprašanih kot glavno poslovno tveganje navedlo carinsko birokracijo. Podjetja so izpostavila tudi višje stroške carin in uvoznih dajatev (57 odstotkov podjetij) ter pravno negotovost (45 odstotkov podjetij). Zato se večina podjetij na brexit pripravlja z dodatnimi izobraževanji na področju carin. Poleg tega jih večina še vedno odlaša z visokimi naložbami v človeške vire in informacijske tehnologije. Namesto tega komunicirajo z dobavitelji in strankami. Okoli osmina vprašanih (13 odstotkov) načrtuje preusmeritev načrtovanih naložb na druge trge druge držav EU.

"Ob tem je pomembno izpostaviti, da več kot polovica anketiranih podjetij še vedno ne ve, kako bo brexit vplival na njihovo poslovanje," pravijo v zbornici. Na morebitne posledice izstopa je pripravljena le četrtina anketiranih, več kot polovica pa posledic brexita še ne more oceniti. Le devet odstotkov podjetij navaja, da posledice brexita ne bodo vplivale na njihovo poslovanje.

Gertrud Rantzen: Nejasnost hromi sprejemanje odločitev

Velika Britanija je peta največja gospodarska partnerica Nemčije in brexit že sam po sebi predstavlja veliko breme za nemška podjetja, je dejala predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice Gertrud Rantzen. "Razumljivo, da je razpoloženje med nemškimi podjetji, ki poslujejo z Veliko Britanijo, občutno slabše, kot je bilo lani. Nejasen izid brexita, do katerega nas loči le še dober mesec, podjetjem onemogoča, da bi se pripravila na morebitne posledice in sprejela odločitve za prihodnost, kar med podjetji vzbuja skrb," je povedala.

V takšnih okoliščinah trpijo predvsem mala in srednje velika podjetja, je dodala. "Na trdi brexit se lahko podjetja pripravijo le z omejevanjem načrtovanih naložb in zaposlovanja. Iz vidika nemško-britanskih gospodarskih odnosov bodo slovenska podjetja prizadeta le posredno. Rahle učinke je mogoče pričakovati v avtomobilski industriji, ki jih bo mogoče ublažiti z vlaganjem v digitalizacijo in optimizacijo procesov," je navedla.