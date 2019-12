Vodstvo podjetja je svetnikom danes predstavilo poslovanje in načrte, tudi glede selitve upravnega dela Gorenja v prestolnico.

Gorenje je eden od simbolov Velenja. Foto: BoBo

Glavni direktor Gorenja Lan Lin je svetnikom pojasnil, da so v družbi sprva razmišljali o sedežu novega podjetja Hisense Europe v Münchnu, a so se po tehtnem premisleku odločili za lokacijo v Ljubljani. Tam bo vzpostavljen center upravljanja Hisensa za vso Evropo, pod to družbo bo po zadnjih podatkih prešlo okoli 930 zaposlenih iz Velenja, od tega se bo predvidoma od sto do 150 delavcev vozilo v Ljubljano. V Velenju, ki ostaja proizvodna lokacija, pa ohranjajo za Hisense globalno pomemben center za raziskave in razvoj.

Delavci vsak dan nekaj ur na poti

Nekateri svetniki so v razpravi izrazili zadovoljstvo nad novim načinom razmišljanja, do katerega je v Gorenju prišlo z novim vodstvom, drugi pa so izrazili prepričanje, da Gorenje ne more biti družbeno odgovorno podjetje do Velenja kot lokalne skupnosti, če bo imelo sedež v Ljubljani.

Svetniki zato pričakujejo vnovičen premislek o načrtovani selitvi upravnega dela Gorenja. Menijo, da lahko podporne funkcije za evropski del skupine Hisense dobro upravljajo tudi iz Velenja. Tako bi bila tudi kakovost življenja zaposlenih v Gorenju boljša, saj ne bodo vsak dan izgubljali dve do tri ure časa za prevoz na delo v Ljubljano in nazaj.

Od vodstva Gorenja svetniki tudi pričakujejo, da izpolni svoje obljube ob prevzemu podjetja, in sicer da ohrani obstoječa delovna mesta v Velenju, z odprtjem nove tovarne televizorjev v Velenju - ta bo sicer po Linovih besedah lahko vzpostavljena le, če bodo doseženi želeni rezultati izboljšanja učinkovitosti v družbi - pa ustvari še dodatna delovna mesta.

Vlado so svetniki medtem pozvali, da sprejme ukrepe za decentralizacijo države in da vzpostavi ustrezno prometno infrastrukturo od Velenja do avtoceste Koper-Maribor.

Foto: BoBo

Preobrat načrtujejo za leto 2020

Gorenje bo sicer letošnje leto sklenilo v rdečih številkah; po Linovih napovedih bo ustvarilo 40 milijonov evrov izgube. Preobrat načrtuje prihodnje leto, bo pa treba znižati stroške in povečati učinkovitost. Produktivnost so v Gorenju letos že uspeli izboljšati za šest odstotkov, je povedal Lin.

Prvi mož Gorenja ocenjuje, da trenutne razmere v Gorenju niso dobre, a ker gre za začasne težave, je zelo optimističen. Dejal je, da je letos Gorenje šlo skozi nekaj težkih obdobij, kljub temu pa so uspeli stroške že znižati za 3,9 odstotka. Ker so ti še vedno za 15 do 20 odstotkov višji od konkurence, z njo ne morejo tekmovati, je dejal Lin, ki je med težavami izpostavil tudi rast minimalnih plač.

Poudaril je, da je njihov namen obdržati čim večje število zaposlenih v Velenju, koliko režijskih delavcev bodo odpustili, pa še ni znano. Potrebna je sicer tudi posodobitev proizvodnje, ki bo delavcem, ki morajo biti bolj učinkoviti, tudi olajšala delo.

Kaj bo z drugimi dejavnostmi Gorenja?

Direktor Drago Bahun, ki je predstavnik delavcev Gorenja, je povedal, da so pred podjetjem veliki cilji, zato je zanj pomembno, kako te cilje doseči in kdo jih bo dosegel.

Po Bahunovem mnenju lahko te cilje dosežejo samo zaposleni, ki pa morajo biti motivirani. Skrbi pa ga, da Hisense ukinja nekatere dobičkonosne dejavnosti Gorenja, kot sta ekologija in energetika. Vprašal se je, kaj se bo zgodilo z orodjarno, gostinstvom in še nekaterimi drugimi dejavnostmi Gorenja.

Prav tako ga skrbi, ker je Gorenje letos zapustilo 82 visoko izobraženih delavcev. Selitev uprave Gorenja v Ljubljano je po njegovem mnenju nepotrebna, saj ima šaleška regija dovolj dobrega in strokovnega kadra.

Predsednika sindikata Skei Gorenje Žana Zebo pa skrbi, da je kitajski Hisense prišel v novo okolje. "Potrebovali bi čas, da najdemo neko srednjo pot, če tega ne bo, bomo imeli velike težave. Upam, da bo novi lastnik pri presežkih delavcev v režiji spoštoval zakonodajo," je še dejal Zeba.