Proizvodnja v velenjskem Gorenju. Foto: BoBo

V Gorenju številk o tekočem poslovanju ne razkrivajo, bo pa od doseženega odvisna tudi višina božičnice, za katero si v sindikatu želijo, da bi se zvišala.

Sindikat Skei Gorenje je vodstvu velenjskega podjetja poslal zahteve po dvigu letošnje božičnice, pa tudi plač, je pred dnevi povedal sindikalist Žan Zeba in dodal, da odgovora še niso prejeli.

V Gorenju so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili, da se o višini božičnice oz. plačila iz poslovne uspešnosti vsako leto dogovarjajo konec leta. Izplačilo božičnice sicer predvideva kolektivna pogodba, višina, ki je odvisna od ocene doseženega poslovnega rezultata v tekočem letu, pa mora biti s sindikatom dogovorjena najpozneje do 10. decembra, izplačana pa najpozneje do 20. decembra.

Glede zahteve sindikata po zvišanju plač pa so v podjetju pojasnili, da so pogajanja o tem del običajnega socialnega dialoga, ki poteka v okvirih kolektivne pogodbe. "Seveda je nova okoliščina v Sloveniji tudi povečanje minimalne plače, kar pomeni tudi pritisk na povečanje drugih plač," so ob tem opozorili v Gorenju.

Letos se je nabralo že za 30 milijonov evrov izgube

V kolikšni meri bo Gorenje lahko sledilo zahtevam sindikata po povišanju božičnice in plač, je tako odvisno od poslovanja v letošnjem letu. Prvo letošnje polletje je skupina končala z 29,5 milijona evrov izgube, v Gorenju, ki je od lani v lasti kitajskega Hisenseja, pa izvajajo številne spremembe za povečanje dobičkonosnosti, učinkovitosti in kakovosti.

Kitajski lastniki Hisenseja so napovedali proizvodnjo televizorjev v Sloveniji. Foto: AP

Kot so pojasnili, so uvedli boljše metode obvladovanja in nadzora proizvodnje, prodaje in zalog, ki že dajejo rezultate. Obseg proizvodnje z rastjo prodaje narašča vse od marca, s proizvodnega vidika pa je podjetje trenutno v najintenzivnejšem delu leta. V proizvodnji je Gorenje tudi na novo zaposlovalo.

Med pomembnimi dejavnostmi v Gorenju navajajo tudi projekt izboljšanja kakovosti, predvsem na področju elektronike, veliko pa se ukvarjajo tudi z izboljšanjem proizvodne učinkovitosti. Občutno so znižali tudi stroške logistike.

Stavke v srbskem obratu

Precej težav ima Gorenje medtem z zaposlenimi v tovarni v Valjevu, kjer želijo vzpostaviti Hisensejev center za hladilno-zamrzovalne aparate za vso Evropo. Toda tamkajšnji delavci so nezadovoljni z razmerami, izvedli so že tri stavke, napovedujejo novo, petdnevno, dogodki pa, kot pravijo v Gorenju, ne vplivajo pozitivno na prihodnje načrte s to lokacijo.

Kot sicer pravijo v Gorenju, so nekaj zahtev sindikata že izpolnili, nekatere še rešujejo. Gorenje bo za nazaj izplačalo zahtevane potne stroške, po gradnji kuhinje z jedilnico, ki je predvidena za september 2020, bodo zaposleni prejemali topel obrok, dodatno delo zaradi povečanih potreb v proizvodnji že plačujejo s 26-odstotnim dodatkom, poteka tudi tehnična analiza za izvedbo klimatizacije proizvodnih hal, s čimer se bodo poleti izboljšale delovne razmere, naštevajo v Gorenju.

Kot dodajajo, se bodo o dvigu plač v Valjevu lahko pogovarjali šele na podlagi 11-mesečnih rezultatov, predvidoma do konca leta pa bo končana tudi sistemizacija.

"V Gorenju zato obžalujemo, da se je sindikat v Valjevu odločil za stavko, saj menimo, da s tem vsi izgubljamo, tako zaposleni kot podjetje. Cilj novega lastnika – Hisenseja sta odprt socialni dialog v vseh podjetjih Gorenja in reševanje odprtih vprašanj, da se, kjer je mogoče, stvari uredijo na način, da bodo zaposleni motivirani in zadovoljni," so zapisali v družbi.