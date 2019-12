Po reorganizaciji bo v Velenju ostala le še proizvodnja. Foto: TV Slovenija

Napovedana ločitev proizvodnega dela Gorenja, ki ostaja v Velenju, od upravnega dela, ki bo imel po novem sedež v Ljubljani, med zaposlene v največjem proizvajalcu bele tehnike pri nas vnaša strah in nemir. Hisense bo s tem v Sloveniji sicer res vzpostavil sedež upravljanja za vse svoje operacije v Evropi, toda v Velenju bo ostala le še proizvodnja. V podjetju ob tem mirijo, da ni namen odpuščati, pač pa reorganizirati.

"Kaj bo z delavci v novem podjetju? Tudi mi smo zaposlene opozorili, da bo treba čim prej izoblikovati tudi sindikat, svet delavcev, da bodo tudi tam imeli sogovornike z delodajalcem," je za Televizijo Slovenije povedal predsednik sindikata Skei Gorenje Žan Zeba. Pojasnil je, da bo v novem podjetju Hisense Europe 933 delavcev, od tega jih bo približno 150 tudi fizično opravljalo delo v Ljubljani. Novih pogodb delavci po njegovih navedbah sicer še niso dobili.

Prezaposlitev 933 delavcev Gorenja

Sprememba delovnega časa, organiziranje prevoza, tudi končno število vozečih se tako za zdaj ostajajo neznanke. Nekateri zaposleni že iščejo službe pri BSH-ju, pritisk na proizvodne delavce za doseganje višje produktivnosti se stopnjuje – a to se pozna tudi pri poslovanju. Po besedah Zebe je sindikat že izrazil zahtevo po začetku pogajanj za dvig plač. Ob tem je sindikat zahteval tudi božičnico v znesku 1.250 evrov. Dogovor je bil na koncu sklenjen pri 600 evrih bruto božičnice za zaposlene z izjemo menedžmenta, ki brez nje ostaja zaradi slabega rezultata.

Po poročanju Radia Slovenija iz Gorenja odhaja tudi 44 varnostnikov, ki jim je uprava ponudila prerazporeditev na zasebno podjetje Aktiva varovanje. Če tega ne bodo želeli, jim bodo ponudili odpravnino.

V načrtu tudi nova tovarna televizorjev

Hisense je ob prevzemu Gorenja napovedal tudi gradnjo nove tovarne televizorjev, ki naj bi stala že čez leto dni. Načrti zanjo so izdelani, narejene so tudi študije izvedljivosti, toda izvedbo so delničarji zaustavili. Razlog je nezadostna učinkovitost. Ta se mora izboljšati, sicer bi lahko tovarno postavili tudi v kateri izmed sosednjih držav, kjer je interes predvsem zaradi novih delovnih mest precejšnji.

Gorenje je sicer najslabše poslovalo na začetku leta, jeseni že ustvarja dobiček. Novi vodilni stavijo na vzpon prodaje blagovnih znamk Asko in Gorenje na kitajskem trgu, kjer iščejo tudi nekatere dobavitelje.