Najela je znanega slovenskega pevca Wernerja in mu, kot je za Televizijo Slovenija razkril Florjan Zupan, za koncerte in promocijo železnic v medijih v dobrega pol leta plačala 80.000 evrov.

Iz evidenc javnega portala Erar je razvidno, da je njegovo podjetje Kaori oktobra lani od potniškega prometa prejelo skoraj 18.000 evrov, prav toliko tudi novembra, aprila letos pa kar 44 tisočakov. Skupaj torej 80.000 evrov bruto v šestih mesecih.

Foto: BoBo

Direktorja železnic Dušana Mesa so prosili za pojasnilo in ga povprašali, ali so bile na ta račun že kakšne posledice: "Tisti, ki se s tem ukvarjajo, so se za to odločili. So bile, je pa res, da je bila stvar po poročilih – ki sem jih prav zaradi tega, kar se danes tukaj pogovarjamo, zahteval od tistih, ki so o tem odločali oziroma pri tem projektu sodelovali – uspešna."

Zaradi te pogodbe je moral neuradno oditi podpisnik pogodbe, prejšnji direktor Boštjan Koren, dodaja Zupan.

Razsipnost pri Slovenskih železnicah

To pa sicer ni edino nenavadno plačilo železnic. Na primer letos so donirali 3.000 evrov za tekmovanje v bodibildingu, prav toliko za vinsko tekmovanje, pa Poletno noč na Vranskem. Sodelujejo s kar šestimi odvetniškimi pisarnami, tudi s pisarno nekdanjega ministra Patrika Vlačiča.

"Po pregledu Računskega sodišča smo sprejeli tudi nov pravilnik, komu se donacije dodeljujejo," odgovarja Mes.

In zakaj je na primer nastop Wernerja lahko sporen? Družba Potniški promet dobi namreč od države vsako leto več kot 50 milijonov evrov za opravljanje obvezne javne gospodarske službe. In očitno si za ta denar lahko privoščijo reklamo z Wernerjem, ki je za našo televizijo potrdil, da ima z železnicami kot njihov promotor dveletno pogodbo.