Slovenske železnice nameravajo počasi zamenjati popolnoma dotrajan vozni park. Foto: BoBo

Generalni direktor SŽ-ja Dušan Mes je ob podpisu pogodbe s podjetjem Stadler poudaril, da sta prenova potniških vlakov in prenova železniškega omrežja izjemno pomembni za zagotavljanje sodobnega železniškega javnega prevoza v Sloveniji. "Skupna vrednost lanskega in tokratnega nakupa novih vlakov je 320 milijonov evrov. Z njimi bomo lahko zagotovili storitve, primerljive s tistimi v najbolj razvitih državah," je dejal Mes.

Ob tem se je zahvalil vladi, ministrstvu za infrastrukturo, ministrstvu za finance ter Slovenskemu državnemu holdingu, "ki s takšnimi projekti dejavno sodelujejo pri modernizaciji Slovenskih železnic".

Prvi vlaki bodo na slovenske tire zapeljali konec leta

Pogodbo za prvih 26 novih potniških vlakov so Slovenske železnice podpisale lani aprila. Skupaj bo tako na slovenske tire zapeljalo 52 sodobnih potniških vlakov. Prve nove vlake bodo na slovenskem železniškem omrežju začeli preizkušati konec letošnjega leta.

Zaradi posebnosti voženj vlakov po slovenskem železniškem omrežju je SŽ naročil več vrst vlakov, poleg enonadstropnih električnih garnitur tudi dvonadstropne in dizelske. Mes je v intervjuju za Dnevnikovo prilogo Objektiv na začetku meseca napovedal, da bosta v povprečju dobavljeni po dve garnituri na mesec. Vsi vlaki naj bi bili tako v Sloveniji leta 2021.

Prvi dobavljeni vlaki bodo dizelski, zato jih bodo po njegovih besedah verjetno razvrstili na kočevsko progo, ki bo po napovedih takrat odprta tudi za potniški promet. Elektrovlaki, ki bodo dobavljeni pozneje, pa verjetno ne bodo vozili samo na eni progi, temveč jih bodo prestavljali glede na potrebe, je še dejal v intervjuju.

Posodobitev vlakov le en vidik posodobitve

V SŽ-ju so ob tem znova poudarili, da je nakup novih vlakov le prvi del posodobitve slovenskega železniškega prometa, saj bodo potnikom zagotovili tudi številne druge novosti. Po novem je med drugim mogoče vozovnice kupiti prek spleta, načrtujejo tudi postavitev avtomatov za nakup vozovnic po vsej Sloveniji. Kot so še dodali, želijo ponujati konkurenčni javni prevoz potnikov po železnici z zagotavljanjem celovite storitve potovanja potnika od doma do končnega cilja z varnim, zanesljivim in udobnim železniškim prevozom. "Za doseganje strateških ciljev pa so nujni celovita prenova voznih sredstev železniškega potniškega prometa, digitalizacija poslovanja in prenova postaj in postajališč," so še zapisali.