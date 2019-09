Impol je eden največjih slovenskih izvoznikov, njegov nadaljnji razvoj pa je odvisen od gradnje obvoznice. Foto: Natalija Sinkovič/Impol

Ker država ne naredi dovolj, so o tem govorili s štajerskimi poslanci, a še pred sestankom se je na ministrstvo za infrastrukturo z vprašanji na to temo obrnila bistriška poslanka Karmen Furman, ki je spomnila, da je prejšnji resorni minister Peter Gašperšič že lani podpisal sporazum, na podlagi katerega bi morali gradnjo obvoznice začeti že februarja. Kljub po njenem mnenju zavezujočemu dogovoru vlada doslej ni zagotovila denarja, ministrstvu pa ni uspelo objaviti niti razpisa za izbor izvajalca.

Bistriškemu predelovalcu aluminija Impol je medtem uspelo pridobiti nove posle za velikana BMW in Samsung, za katere potrebuje dodatne zmogljivosti, tudi dovolj zmogljivo dobavo elektrike, saj se sedanji kablovod pregreva, zato morajo, če želijo delovati v trenutnem obsegu proizvodnje, občasno odklapljati posamezne naprave. Impol bi sicer v kablovod investiral sam, a čaka na začetek gradnje obvoznice.

Bistriškemu predelovalcu aluminija Impol je pred kratkim uspelo pridobiti nove posle za velikana BMW in Samsung. Foto: MMC RTV SLO/BMW

Omenjena družba je bila lani peti največji slovenski izvoznik, ki je z 2.350 zaposlenimi ustvaril skoraj 728 milijonov evrov prihodkov in slabih 37 milijonov evrov čistega dobička. Kot ugotavlja poslanka Furmanova, bi gradnja obvoznice državo po ocenah stala okoli osem milijonov evrov, kar je bistveno manj od Impolovega letnega davčnega prispevka.

Poslanci z zavezo pomoči

Tudi drugi štajerski poslanci so na sestanku podprli prizadevanja Impola in se zavezali, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da bo denar za gradnjo 1,3 kilometra obvoznice od Impola do avtoceste, ki bi hkrati prometno razbremenila središče mesta, zagotovljen.

Da bi se to vendarle lahko zgodilo, kažejo tudi zadnje informacije z direkcije za infrastrukturo.

Pojasnili so, da je bila za omenjeno obvoznico izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobili so večino potrebnih zemljišč ter izdelali in potrdili investicijski program. Vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja bodo na pristojno upravno enoto oddali predvidoma na začetku oktobra.

Kot še napovedujejo, bodo razpis za izbiro izvajalca objavili po pridobitvi vseh zemljišč in zagotovitvi finančnih sredstev. Za zdaj ocenjujejo, da bi gradnjo lahko začeli sredi leta 2020 in jo končali predvidoma leta 2021. Projektantska ocena vrednosti del znaša 7,2 milijona evrov, a bo dejanska cena znana po izvedbi razpisa, so še dodali na direkciji.