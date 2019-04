Foto: Reuters

Pri tem se je družba opravičila 110.000 potnikom, ki jih bo ta odločitev prizadela. Za vse informacije in pomoč naj se potniki obrnejo na spletno stran družbe, so zapisali.

Stavka, ki se je začela v petek, je do zdaj prekrižala načrte okoli 170.000 potnikom, odpovedanih je bilo več sto poletov. Sindikati, ki zastopajo pilote v družbi, so se k stavki zatekli, potem ko so se pogovori z vodstvom podjetja, ki so potekali s pomočjo mediatorjev, v petek končali brez dogovora.

Odpovedani so tako poleti v regiji kot tudi na daljših evropskih in medcelinskih progah. Pogajanj za zdaj še niso poskušali nadaljevati.

Piloti so nezadovoljni z delovnimi pogoji, nepredvidljivimi urniki dela in varnostjo zaposlitev, zaradi česar se z delodajalcem pogajajo že več mesecev.

Med drugim zahtevajo kompenzacijo za znižanja plač in druge ukrepe, v katere so privolili leta 2012, ko se je podjetje znašlo v velikih finančnih težavah. Na Švedskem denimo zahtevajo zvišanje plač za 13 odstotkov, medtem ko je delodajalec ponudil 2,3 odstotka.