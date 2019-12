SDH. Foto: BoBo

Po predlogu letnega načrta upravljanja naložb, ki ga je SDH pretekli teden poslal v obravnavo vladi, je predvideni donos na kapital (ROE) naložb države in SDH v podjetjih za leto 2020 5,9 odstotka, potem ko bo letos po ocenah znašal 6,2 odstotka. "Napovedana je upočasnjena gospodarska rast, kar smo delno upoštevali. Med razlogi so tudi nekatere odločitve države, kot je zvišanje prispevka za razgradnjo jedrske elektrarne, povečanje osnovnega kapitala Slovenskih železnic, izpad prihodkov HSE-ja zaradi spremenjene regulative, nadaljnje zaostrovanje konkurence tako v zavarovalniškem in bančnem kot tudi železniškem sektorju ter posamezni enkratni pozitivni učinki poslovanja družbe Sij, SID banke in Darsa v letu 2019," je razloge za nižja pričakovanja nanizal predsednik uprave SDH-ja Gabrijel Škof.

Zaradi prodaje bank bodo nižje tudi dividende. Te so za leto 2018 znašale 252,9 milijona evrov, potem ko so leto prej dosegle rekordnih 487,3 milijona evrov, kar vključuje tudi enkratne učinke dividend v NLB-ju in Telekomu Slovenije. Za leto 2020 SDH pričakuje za 142,4 milijona evrov dividend. "Finančni steber, kamor sta sodila NLB in Abanka, je bil izjemno dobičkonosen in prodaja večinskega deleža NLB in celotne Abanke vpliva tudi na prihodnje donose, ne samo v letošnjem letu, ampak tudi naprej," je v izjavi za medije ob robu dogodka povedal Škof.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v nagovoru v imenu vlade poudaril, da ima SDH "enega najpomembnejših vplivov in je posledično soodgovoren za stanje v slovenskem gospodarstvu". Spomnil je na cilje, ki so jih postavili skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije: do leta 2025 doseči 50 milijard evrov izvoza, 60.000 evrov povprečne dodane vrednosti na zaposlenega in 2.000 evrov povprečne bruto plače. "Cilje, ki smo si jih zastavili skupaj z gospodarstvom, morate zasledovati tudi na SDH-ju in v podjetjih v državni lasti," je dejal.

Centralizirano upravljanje državnih naložb je pokazalo rezultate, zato ga je smiselno ne le ohranjati, ampak še naprej profesionalizirati, je dejal minister, a dodal, da "moramo biti tudi kritični ‒ v takšnih gospodarskih razmerah bi težko sprejeli nedoseganje rezultatov".

Navedel je štiri "ključne usmeritve za nadaljnje delo SDH-ja". Prvo je odgovorno upravljanje premoženje. "Poleg doseganja finančnih rezultatov morate ustvarjati tudi kakovostne storitve in proizvode za državljane ter zasledovati druge strateške interese Slovenije," je dejal minister.

Druga usmeritev je, da je treba privatizacijo izvesti pametno, "dokazljivo odgovornim lastnikom in ne za vsako ceno", pravi Počivalšek. "Ne moremo mimo preteklih napak države pri privatizaciji in upravljanju podjetij. Kako pogubne so lahko takšne napake, lahko vidimo pri dveh, treh odmevnih primerih," je ocenil.

Tretja usmeritev vlade je, da je treba državno premoženje upravljati neodvisno, "in to ne le neodvisno od politike, ampak tudi od lobijev in interesnih skupin. Politika določa strategijo upravljanja, mora pa SDH to izvajati izključno v interesu ciljev strategije in države," je dejal. Po njegovih besedah se še vedno pojavljajo poskusi političnega kadrovanja in vpliva posameznih struktur na organe vodenja družb. Ob tem je četrta usmeritev, da morajo slabe prakse pravočasno zaznati in ukrepati.