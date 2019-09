Predstavniki Magne sestanka niso komentirali. Foto: BoBo

Predstavniki avtomobilskega podjetja Magna in Konfederacije slovenskih sindikatov so se sestali na pogovorih o usodi šestih odpuščenih delavcev, katerih večina je napovedala tožbe. Dotaknili pa so se tudi kriterijev odpuščanja, ki jih želijo formalizirati v kolektivni pogodbi.

Bodo delavci vložili napovedane tožbe?

Predstavniki podjetja Magna so sindikalistom, ki so bili doslej prepričani, da so bile odpovedi nezakonite, danes podrobneje predstavili očitane kršitve pogodb o zaposlitvi šestih odpuščenih proizvodnih delavcev. Odpuščenim so ponudili tudi odškodnino v znesku ene bruto plače, če se bodo tožbam odrekli, ti pa bodo odločitev predvidoma sporočili čez tri tedne. Predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov Gvido Novak po današnjem sestanku ni več popolnoma prepričan v uspeh na sodišču. Poudarja, da si je težko ustvariti objektivno sliko, saj podjetje ni izpeljalo disciplinskih postopkov.

Odpuščanje bo tudi v kolektivni pogodbi

Dodaja, da so se s predstavniki podjetja dogovorili, da bodo v kolektivno pogodbo, o kateri so se te dni začeli pogajati, vnesli natančne kriterije za odpuščanje. Magna pa se je po Novakovih besedah zavezala, da bo te kriterije upoštevala tudi v primerih, kjer to zakonsko ni potrebno.

Predstavniki Magne sestanka niso komentirali.