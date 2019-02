Država ima za zdaj v NLB-ju še 35-odstotni delež, ki naj bi ga v tem letu zmanjšala na 25 odstotkov in eno delnico, preostalo pa je v razpršeni lasti malih domačih vlagateljev ter različnih institucionalnih vlagateljev iz Evrope in sveta. Največja posamična nedržavna lastnika sta ameriška finančna družba Brandes Investment Partners ter Evropska banka za obnovo in razvoj. Konec 2018 je imela prva 6,71-odstotni lastniški delež, druga pa 6,25-odstotnega.