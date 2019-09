Če se bodo ZDA odločile kaznovati EU, bo to precej poslabšalo konkurenčnost Airbusa na ameriškem trgu. Foto: Reuters

V javnost so namreč prišle neuradne informacije, da je Svetovna trgovinska organizacija (WTO) ZDA prižgala zeleno luč za uvedbo kazenskih carin na evropske izdelke.

Washington je že leta 2006 sprožil postopek proti Bruslju zaradi nedovoljene evropske denarne pomoči letalskemu proizvajalcu Airbusu. Če se bodo ZDA odločile kaznovati EU z višjimi dajatvami, bo to precej poslabšalo konkurenčnost Airbusa na ameriškem trgu.

Do 10 milijard evrov vredne dodatne carinske dajatve, ki bi jih lahko uvedle ZDA, bi močno prizadele položaj Airbusa na ameriškem trgu, saj bi bila tako njegova letala dražja v primerjavi z glavnim konkurentom Boeingom.

Ker pa so na seznamu tudi sestavni deli za Airbusova letala, naj bi Evropska unija ZDA že opozorila, da lahko dodatne carine pomenijo tudi izgubo številnih delovnih mest v ZDA, ker model A320 sestavljajo v ameriški zvezni državi Alabami.

Povračilni ukrepi Evrope?

Poleg tega v EU-ju pričakujejo, da bi lahko že čez nekaj mesecev v enaki meri vrnili ZDA, saj tudi Unija pred Svetovno trgovinsko organizacijo toži ZDA zaradi nedovoljene denarne pomoči ameriškemu tekmecu Boeingu.

Evropska komisija za zdaj neuradnih informacij o odločitvi WTO-ja ni želela komentirati, so pa poudarili, da so že julija v Washington posredovali predlog za pošten dogovor med obema stranema.

Prepričani so namreč, da bi obojestransko uvajanje carin zgolj škodovalo obema stranema. Do zdaj na svoj predlog odgovora še niso dobili, naj bi pa bili v ZDA pripravljeni na čim hitrejšo uvedbo dodatnih carin.

Če se bo to zgodilo, ne bo nobeno presenečenje, saj je ameriški predsednik Donald Trump EU-ju že večkrat zagrozil z uvajanjem carin na evropske izdelke.

Bruselj in Washington se sicer že dolgo trdo pogajata o sklenitvi trgovinskega sporazuma, saj morata streti še kar nekaj trdih orehov. Se jima je pa do zdaj uspelo izogniti podobni trgovinski vojni s carinami kot trenutno poteka med ZDA in Kitajsko.