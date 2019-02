Ukrajinci so že več kot 90-odstotni lastniki Perutnine Ptuj. Foto: BoBo

V nameri za prevzem so zapisali, da je ciljna družba izdajatelj 10,912.500 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, ki so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev. Z njimi se sicer ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

O prevzemni nameri je prevzemnik, ki je že lastnik 9,896.842 delnic, obvestil Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Agencijo za varstvo konkurence, poslovodstvo Perutnine Ptuj in predstavnike delavcev ciljne in prevzemne družbe. Njihove prevzemne aktivnosti bo vodil NLB.

MHP je do dokončnega prevzema ptujske skupine od skupine Sij prišla sredi februarja, ko je poslu zeleno luč prižgala Agencija za varstvo konkurence (AVK) in ukrajinskemu holdingu izdala soglasje za prevzem. Sij, ki je v lasti ruskega kapitala, je z MHP pogodbo o prodaji podpisal že novembra lani.

Prejšnji teden so v Perutnini že izvedli izredno skupščino, na kateri so imenovali nove nadzornike, ti pa so pod vodstvom Uroša Ilića takoj zatem imenovali novo upravo družbe, na čelu katere je Enver Šišić.

Nova uprava, v njej je še Jevgenij A. Dranov, David Visenjak pa bo mandat začel po razširitvi števila članov, naj bi v kratkem načrte in nadaljnji razvoj skupine predstavila na novinarski konferenci, na kateri bodo predstavili tudi lanske poslovne rezultate.