O težavah v zadnjem času poročajo mnogi dobavitelji avtomobilski industriji, ki beleži slabše rezultate, ki so po mnenju analitikov posledica ohlajanja svetovnega gospodarstva. Foto: BoBo

Cimos, ki velja za enega pomembnejših proizvajalcev delov za avtomobilsko industrijo, je v prvem polletju še posloval zadovoljivo, potem pa zaradi upada naročil vse slabše.

Kot poročajo Primorske novice je prodaja za deset odstotkov zaostala za načrtovano, skupina pa bo tako letošnje leto končala z več kot dvema milijonoma evrov izgube, kar je razkril glavni izvršni direktor Cimosa Gino Berti v internem glasilu družbe.

"Postati moramo bolj učinkoviti in fleksibilni, zmanjšati število zaposlenih, ki je previsoko glede na padec prodaje, ter postaviti organizacijo, ki je vitka in zagotavlja donosno realizacijo vseh novih projektov, pridobljenih v zadnjem času, in omogoča pridobitev tudi novih," je še zapisal Berti.

Po informacijah Primorskih novic naj bi v zadnjih dveh tednih prekinilo z delom približno 15 delavcev, ki so delali v Kopru in Senožečah, pri čemer ne gre za proizvodne delavce, ampak delavce iz režije oz. iz centralnih služb.

Neuradno so zdaj do nadaljnjega na čakanju, pozneje pa naj bi dobili odpovedi iz poslovnih razlogov. Skupina Cimos naj bi zmanjševala število tovrstnih delavcev na vseh svojih lokacijah, iz tistih na Hrvaškem naj bi tako doslej poslali na čakanje približno 20 delavcev.