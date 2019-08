Marko Mavec je že bil zaposlen v premogovniku, in sicer med letoma 1981-2004, nazadnje kot vodja tehničnih služb. Foto: BoBo

Marko Mavec je po izobrazbi magister rudarskih in geotehnoloških znanosti. Zadnjih 15 let je opravljal funkcijo direktorja na Inštitutu za ekološke raziskave, zdaj imenovani Eurofins ERICo Slovenija, so sporočili iz družbe. Ima strokovna tehnična znanja na področju geotehnologije, rudarstva, geodezije, geomehanike, hidrogeologije, ekologije in okolja ter trajnostnega razvoja.

Od 22. septembra 2014 je bil na čelu Premogovnika Velenje Ludvik Golob, na mesto predsednika uprave pa se je zavihtel s funkcije izvršnega direktorja razvojnega področja v podjetju. Golob, ki tokrat ni kandidiral, ostaja v rudniku.

Pred njim je bil prvi mož družbe Ivan Pohorec, ki je odstopil zaradi osebnih razlogov.

Članica uprave premogovnika je tudi Mojca Letnik, ki je v upravo vstopila 1. decembra 2015. Pred tem je bila direktorica Saubermacher Slovenija. Njen mandat se bo iztekel novembra prihodnje leto.

Koliko prijav je sicer prispelo na razpis za direktorja premogovnika, niso razkrili.

Holding Slovenske elektrarne je premogovnik leta 2017 preoblikoval iz delniške v družbo z omejeno odgovornostjo.