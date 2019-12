V Premogovniku Velenje za leto 2020 znova načrtujejo dobiček, ki naj bi dosegel 136.000 evrov. Foto: BoBo

Upravljavec velenjskega rudnika lignita, ki je del skupine Holding Slovenske elektrarne (HSE), je leta 2015 pridelal 77,2 milijona evrov izgube. Sledili sta dve leti dobičkonosnega poslovanja in leta 2017 se je čisti dobiček ustavil pri 3,4 milijona evrov. Lani je nato Premogovnik Velenje spet zdrsnil v rdeče številke, izguba pa je dosegla 3,8 milijona evrov.

Letos naj bi sicer velenjski rudarji odkopali 3,13 milijona ton premoga, načrtovali pa so odkop premoga za 3,53 milijona ton. V PV-ju so pojasnili, da je letos zaradi zahtevnih geotehničnih pogojev pri odkopu prišlo do številnih nepredvidenih dogodkov, ki so imeli velik vpliv na doseganje letošnjega načrta in izdelavo novih prog.

Razmere pri odkopu so bile do prve polovice septembra v okviru načrtovanega, nato pa je prišlo do tolikšnih deformacij, da je bila nujna sanacija jamskih prog oz. pretesarba v dolžini 40 metrov. Težave pri odkopu so se zaradi zahtevnih razmer stopnjevale, so navedli.

Prihodnje leto v družbi načrtujejo odkop 3,58 milijona ton premoga. Ocenjujejo, da bo to poseben izziv glede na težave, s katerimi se srečujejo letos. Predvideti in obvladati morajo vsa tveganja, da bo ta napoved odkopa ob koncu prihodnjega leta tudi dosežena. "Naša ambicija ni delati več in težje, ampak pametneje in učinkoviteje," pravijo v PV-ju.

Dolgoročnejši izziv, ki podjetje čaka v prihodnosti, pa je ta, kako bodo s tehnologijo in organizacijo znali stvari zasnovati tako, da bodo lahko odkopavali ekonomsko vzdržne količine premoga.

Odkop premoga si želijo povečati na 3,8 milijona ton, saj zdajšnjih 3,5 milijona ton zanje pomeni ekonomski prag vzdržnosti. Za leto 2020 pa velenjski premogovnik znova načrtuje dobiček, ki naj bi dosegel 136.000 evrov.