Vlada bo Stanovanjski sklad RS dokapitalizirala z 12 milijoni evrov. Foto: BoBo

Kot so po seji vlade sporočili z urada vlade za komuniciranje, je namensko povečanje premoženja stanovanjskega sklada potrebno zaradi potreb po dodatnih nepremičninah in zaveze glede števila javnih najemnih stanovanj, kar je opredeljeno tudi v resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 in akcijskem programu.

"Stanovanjski sklad opravlja vlogo glavnega izvajalca nacionalne stanovanjske politike, pri čemer je vodilo načelo javnega interesa in dolgoročno zagotavljanje kakovosti bivanja za vse prebivalce. Posebno pozornost se posveča mladim, starejšim in ranljivejšim skupinam prebivalcev," so poudarili na vladnem uradu.

Vlada o stanovanjskih prioritetah

Stanovanjski sklad bo po njihovih navedbah z dodatnimi denarnimi sredstvi pridobival nepremičnine, ki jih je kot najbolj primerne v naboru svojih nepremičnin opredelil DUTB in so določene tudi v skupščinskem sklepu DUTB, ki ga je vlada sprejela junija letos.

Oktobrski prenos zemljišč

Stanovanjski sklad in DUTB sta konec oktobra podpisala pogodbe za prenos zemljišč v Ljubljani, Novi Gorici in Novem mestu, ki so primerna za gradnjo javnih najemnih stanovanj, z DUTB na sklad. Sklad je takrat vlado zaprosil za dokapitalizacijo, da bo lahko poravnal kupnino.

Zemljišča bodo prenesena po ocenjeni tržni vrednosti, ki jo je izbral ocenjevalec, ki sta ga skupaj izbrala DUTB in sklad. Znaša 10,16 milijona evrov brez davka oz. 12,3 milijona evrov z davkom. Na zemljiščih je po trenutnih načrtih predvidenih skupno 589 stanovanj in 90 vrstnih hiš.

V Ljubljani bodo prenesli zemljišča Podutik Glince (8,9 milijona evrov brez davka oz. 10,73 milijona evrov z davkom), kjer je trenutno predvidenih 372 stanovanj, v Novem mestu zemljišča Brod-Drage (820.000 evrov brez davka oz. okoli milijon evrov z davkom), kjer je predvidenih 180 stanovanj in 65 vrstnih hiš, v Novi Gorici pa zemljišča v Rožni dolini (440.000 evrov brez davka oz. 536.800 evrov z davkom), kjer je predvidenih 37 stanovanj in 25 vrstnih hiš.

10 novih stanovanj v Lenartu

Stanovanjski sklad RS je prav danes kupil 10 novih stanovanj za javni najem v Lenartu v Slovenskih goricah. Kot so sporočili iz sklada, bodo lahko stanovanja že v začetku leta 2020 oddajali preko javnega razpisa po stroškovni najemnini mladim družinam, družinam in ostalim ciljnim skupinam prebivalstva. Posel je težak okoli 973.300 evrov.

Kot so še poudarili v republiškem stanovanjskem skladu, z nakupom sledijo "svoji zavezi po pridobitvi čim večjega števila najemnih stanovanj na območju celotne Slovenije".