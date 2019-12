Foto: BoBo

Kočevski župan Vladimir Prebilič je povedal, da so približno 4,5 hektarja veliko zemljišče ob Yaskawini tovarni robotov prodali po razmeroma nizki ceni oz. za 740.000 evrov, poldrugi milijon evrov za komunalno ureditev pa je prispevala država. Zemljišče je občina odkupila od kmetijskega sklada.

Predsednik in izvršni direktor družbe Yaskawa Europe Bruno Schnekenburger je dodal, da nameravajo v novi tovarni izdelovati mehatronske komponente. Polovico jih bodo vgradili v robote, ki jih izdelujejo v Kočevju, preostanek bodo prodajali v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Preostalih načrtov ni želel razkriti.

Pristavil je, da bodo polovico danes kupljenega zemljišča namenili za novo tovarno, preostanek bo rezerva za morebitno Yaskawino širjenje v Kočevju.

Podpisa se je udeležil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki je v novi Yaskawini tovarni napovedal vsaj 200 novih delovnih mest in naložbo v vrednosti od 20 do 30 milijonov evrov.

Kot pri tovarni robotov, za katero je država prispevala 5,7 milijona evrov spodbude, je minister tudi pri tej naložbi napovedal podobno podporo in še ocenil, da je Yaskawa v svoji tovarni robotov do zdaj uresničila vse načrtovano, do leta 2022 pa bo tam zaposlovala vsaj 155 ljudi.

Počivalšek je poudaril tudi pomen Yaskawinih naložb za vso državo in regijo ter dodal, da so te "dokaz, da na gospodarskem ministrstvu dosegamo konkretne cilje na področju internacionalizacije slovenskega gospodarstva in privabljanja tujih investicij".

Direktor kočevske družbe Yaskawa Europe Robotics Hubert Kosler je ob predstavitvi tovarne robotov pred današnjim podpisom navedel, da do leta 2023 tam načrtujejo od 150 do 200 zaposlitev, od teh desetino v Yaskawinem razvojnem oddelku.

O delovanju Yaskawine aprila odprte tovarne je sicer Kosler nedavno povedal, da so tam septembra odprli še drugo proizvodno linijo, s čimer so podvojili zmogljivosti. Mesečno zdaj izdelajo 125 robotov vseh vrst, spomladi pa naj bi se njihovo število dvignilo na 250.

V tekočem poslovnem letu, ki se za Yaskawo konča konec februarja, si obetajo več kot 10 milijonov evrov prihodkov. Ob ugodnih tržnih razmerah in letni proizvodnji 5.000 robotov pa do leta 2022 pričakujejo 50 milijonov evrov letnih prihodkov, je napovedal.

V tovarni imajo že približno 70 zaposlenih, do februarja prihodnje leto načrtujejo še 15 do 20 zaposlitev. Delovati je začel tudi Yaskawin razvojni oddelek z za zdaj tremi zaposlenimi, je še navedel Kosler.