Adria Airways do stečaja ni objavila letnega poročila. Foto: BoBo

Revizorska družba PWC je poročilu dala mnenje s pridržkom, in sicer zaradi manevra s prodajo in najemom blagovne znamke Adria. Adria je prihodke povečala za 12 odstotkov, vendar je imela za skoraj 19 milijonov evrov izgube, 14 milijonov negativnega kapitala in 34 milijonov kratkoročnih posojil. Ob tem je prepeljala za odstotek in pol več potnikov, z oddajo letal in posadk pa zaslužila celo 17 milijonov več.

Poročilo je bilo podlaga za odločanje agencije za civilno letalstvo o ohranitvi operativne licence in ga družba sploh ni objavila na Ajpesu. Z objavo stečaja ga je uradno pridobil šele stečajni upravitelj.

Poslovodni direktor Holger Kowarsch je v uvodu zapisal, da je bilo leto polno izzivov in prelomnih trenutkov, leto komercialne rasti, obvladovanja in zmanjševanja tveganj, pa tudi slabšega konca leta. Odpovedi poletov, združevanje linij in pomanjkanje posadk so jim povzročili največ težav. Konec leta so zato iskali dodaten denar in strateškega partnerja, vendar jim ni uspelo. Revizorji so v mnenju s pridržkom navedli, da je Adria leta 2016 prodala blagovno znamko in jo nato prek povezane družbe spet pripojila. Sicer pa je včeraj stečajni upravitelj podelil delovne knjižice 558 zaposlenim. Večina jih bo končala na zavodu za zaposlovanje, nekaj pilotov in kabinskega osebja pa bo našlo delo pri drugih letalskih družbah.