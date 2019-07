S stečajem Aruma se končuje 94-letna zgodovina tekstilnega podjetja Mura. Foto: BoBo

Če Dušan Gomboc, ki je prav tako najprej delal v Muri in potem v Aha Muri pred štirimi leti ne bi ustanovil podjetja Arum, bi se konec družbe, ki je v preteklosti zaposlovala tudi več kot šest tisoč ljudi, ustavil na okrogli letnici.

"Končujemo proizvodnjo, pospravili bomo celotno halo, da bo imel lastnik stavbe prazne prostore. Žal so stvari takšne kot so, naša zgodba se zaključuje," pravi sindikalna zastopnica Jolanka Horvat.

Stečajni upravitelj Aruma Igor Bončina dodaja: "Zgodovina je trajala 94 let in z današnjim dnem se ta del zgodovine zaključuje. V odpovednem roku so delavci opravili vse naloge in zaključili nedokončano proizvodnjo in pripravili gotove izdelke, da jih bomo v naslednjih dneh odposlali svojim končnim kupcem."

Delavci, ki so ostali brez zadnjih treh plač, letošnjega in dela lanskega regresa, so bodo tako zdaj vpisali v evidenco brezposelnih in se pridružili 5462-tim, ki so v Pomurju že na seznamu iskalcev dela. Sredstva iz jamstvenega sklada pa lahko pričakujejo konec avgusta, humanitarne organizacije pa so jim pomoč že ponudile.